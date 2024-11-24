рф обманом вербує сотні єменських чоловіків для війни в Україні – FT

Єменським чоловікам обіцяють роботу з високою зарплатою і навіть російське громадянство

росія обманом завербувала вже сотні єменських чоловіків для участі в бойових діях в Україні через компанію, пов'язану з повстанським угрупованням хуситів.

Про це розповіли Financial Times,.

Чоловікам обіцяли роботу з високою зарплатою і навіть російське громадянство. Однак коли вони прибули в країну, їх насильно призвали в російську армію і відправили на передову в Україну.

"Поява в Україні різношерстої групи єменських найманців - здебільшого недобровільних - показує, як конфлікт дедалі більше втягує в себе солдатів з-за кордону в міру зростання втрат і спроб кремля уникнути повної мобілізації... Єменська кампанія з вербування також підкреслює, що росія дедалі більше зближується з Іраном і союзними йому бойовими угрупованнями на Близькому Сході", - пише FT.

У контрактах, підписаних єменцями, і які має у своєму розпорядженні FT, вказана компанія, заснована Абдулвалі Абдо Хасаном аль-Джабрі, відомим політиком Хуті. При цьому в реєстраційних документах компанія значиться як туроператор і роздрібний постачальник медичного обладнання та фармацевтичних препаратів.

При цьому, як зазначає FT, вербування єменських солдатів, судячи з усього, почалося ще в липні. Так, один із контрактів на вербування було датовано 3 липня і підписано керівником центру відбору солдатів-контрактників у Нижньому Новгороді.