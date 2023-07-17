На Кримському мосту пролунали вибухи: подробиці інциденту

У ніч на 17 липня на Керченському мосту, що сполучає росію з окупованим Кримом, сталася "надзвичайна подія", рух мостом обмежений.

Про це повідомив голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов.

"На Кримському мосту зупинено рух: сталася надзвичайна подія у районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю. Працюють правоохоронні органи та всі відповідальні служби", — написав він на своєму Telegram-каналі.

За словами Аксьонова, нині "вживаються заходи для відновлення ситуації". Він закликав росіян утриматись від використання мосту.

"Враховуючи ситуацію, що склалася, прошу мешканців та гостей півострова утриматися від поїздок через Кримський міст і з метою безпеки вибирати альтернативний сухопутний маршрут через нові регіони", — додав Аксьонов.

Самопроголошений радник голови Криму Олег Крючков після події на Кримському мості повідомив, що у так званому міністерстві курортів республіки розгорнуть координаційний штаб, пише "Коммерсантъ".

На в’їзді на міст з боку Краснодарського краю рф утворився багатокілометровий затор, про що свідчать дані онлайн-сервісів, повідомляють РИА Новости. Водночас поїзди до Краснодарського краю з окупованого Криму прямують згідно з розкладом, пише інформагентство із посиланням на центр підтримки російської залізниці.

Згодом російське інформаційне агентство ТАСС повідомило, що рух залізничного транспорту мостом також призупинений. Окрім того, зупинене поромне сполучення.