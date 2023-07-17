Матеріали:
Теми:

На Кримському мосту пролунали вибухи: подробиці інциденту

17 липня 2023, 08:07
На Кримському мосту пролунали вибухи: подробиці інциденту
Фото: з вільного доступу
Рух мостом перекрито.
У ніч на 17 липня на Керченському мосту, що сполучає росію з окупованим Кримом, сталася "надзвичайна подія", рух мостом обмежений.
 

Про це повідомив голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов.

"На Кримському мосту зупинено рух: сталася надзвичайна подія у районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю. Працюють правоохоронні органи та всі відповідальні служби", — написав він на своєму Telegram-каналі.

За словами Аксьонова, нині "вживаються заходи для відновлення ситуації". Він закликав росіян утриматись від використання мосту.

"Враховуючи ситуацію, що склалася, прошу мешканців та гостей півострова утриматися від поїздок через Кримський міст і з метою безпеки вибирати альтернативний сухопутний маршрут через нові регіони", — додав Аксьонов.

Самопроголошений радник голови Криму Олег Крючков після події на Кримському мості повідомив, що у так званому міністерстві курортів республіки розгорнуть координаційний штаб, пише "Коммерсантъ".

На в’їзді на міст з боку Краснодарського краю рф утворився багатокілометровий затор, про що свідчать дані онлайн-сервісів, повідомляють РИА Новости. Водночас поїзди до Краснодарського краю з окупованого Криму прямують згідно з розкладом, пише інформагентство із посиланням на центр підтримки російської залізниці.

Згодом російське інформаційне агентство ТАСС повідомило, що рух залізничного транспорту мостом також призупинений. Окрім того, зупинене поромне сполучення.

 

 

вибухобмеженнякримський міствійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Результати Вільнюсу не такі погані, як може здаватися. Проте склянка повна наполовину – Філліпс О’Брайен
Політика
Результати Вільнюсу не такі погані, як може здаватися. Проте склянка повна наполовину – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 17 липня 2023, 08:36
Ніяка ізраїльська модель для України не спрацює. Тільки вступ до НАТО, бо інакше Байден стане батьком української ядерної бомби – Еліот Коен
Політика
Ніяка ізраїльська модель для України не спрацює. Тільки вступ до НАТО, бо інакше Байден стане батьком української ядерної бомби – Еліот Коен
Переклад iPress – 14 липня 2023, 15:04
Руйнівна тінь російської доктрини Обами. Байден повернув до уряду багатьох творців його боязкого підходу – Foreign Policy
Політика
Руйнівна тінь російської доктрини Обами. Байден повернув до уряду багатьох творців його боязкого підходу – Foreign Policy
Переклад iPress – 14 липня 2023, 12:57
Гладіатори Попова та скорочення російських резервів. Що зміниться від заміни Попова на Ляміна – Том Купер
Cуспільство
Гладіатори Попова та скорочення російських резервів. Що зміниться від заміни Попова на Ляміна – Том Купер
13 липня 2023, 23:27
Байден робить помилку, виступивши проти запрошення України до НАТО. Він ризикує своєю політичною спадщиною – The Hill
Політика
Байден робить помилку, виступивши проти запрошення України до НАТО. Він ризикує своєю політичною спадщиною – The Hill
Переклад iPress – 13 липня 2023, 16:51
Заколот Прігожина. Як кремлівські пропагандони заплуталися в телевізійних мережах – Джулія Девіс
Політика
Заколот Прігожина. Як кремлівські пропагандони заплуталися в телевізійних мережах – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 липня 2023, 12:39
Як Британія може допомогти Україні та убезпечити Європу. Розширити Об'єднані експедиційні сили – Бенджамін Талліс
Політика
Як Британія може допомогти Україні та убезпечити Європу. Розширити Об'єднані експедиційні сили – Бенджамін Талліс
Переклад iPress – 13 липня 2023, 09:42
Список нікчемних 400. Які компанії досі ведуть бізнес у росії та фінансують війну путіна – Fortune
Бізнес & Фінанси
Список нікчемних 400. Які компанії досі ведуть бізнес у росії та фінансують війну путіна – Fortune
Переклад iPress – 12 липня 2023, 15:07
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється