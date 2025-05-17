Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

рф обстріляла маршрутку в Сумській області: є загиблі

17 травня 2025, 11:23
рф обстріляла маршрутку в Сумській області: є загиблі
Фото: ГУНП в Сумській області
У Білопіллі Сумської області 17–19 травня оголосили жалобу за загиблими
російська армія атакувала рейсовий автобус неподалік Білопілля Сумської області.
 
Про це голова обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив у Facebook.
 
Обстріл стався о 6.17. Окупанти вдарили по автобусу рейсу "Білопілля – Суми" дроном "Ланцет", розповів Григоров.
 
Згодом, Національна поліція повідомила, що кількість жертв удару рф зросла до дев'ятьох. Правоохоронці пишуть про чотирьох поранених.
 
Поліція опублікувала фото розбитої маршрутки.
 
У Білопіллі Сумської області 17–19 травня оголосили жалобу за загиблими в маршрутці повідомив у Facebook голова громади Юрій Зарко.
 
"Цей день увійде до історії нашого міста, як чорна субота", – написав він.
 
Він розповів "Суспільному", що автобусом люди їхали на евакуацію. Окупанти спеціально цілилися по ньому дронами.
 
"За містом в автобус ударив "Ланцет", його навів розвідувальний безпілотник. Нині маємо дев'ятьох загиблих і п'ятьох поранених. Постраждалі отримали на місці медичну допомогу та їх відправили у Суми в лікарню. Зараз ми вивозимо тіла загиблих. Особи деяких з них поки не встановлені", – повідомив Зарко.
 
Він зазначив, що більшість жертв – літні жінки, також загинуло двоє чи троє чоловіків.
 

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Сумська областьвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Нафтові санкції вдарили б по росії зараз сильніше, ніж у 2022 році. Як це зробити безболісно для Заходу – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Нафтові санкції вдарили б по росії зараз сильніше, ніж у 2022 році. Як це зробити безболісно для Заходу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 16 травня 2025, 12:22
Вікно можливостей для падіння імперії путіна широко відкрите. Принаймні до 2026 року – Ендрю Таннер
Політика
Вікно можливостей для падіння імперії путіна широко відкрите. Принаймні до 2026 року – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 16 травня 2025, 11:21
Куди спрямує наступний удар путін. На супутникових знімках видно нарощування російських військ біля кордону з Фінляндією – Daily Mail
Політика
Куди спрямує наступний удар путін. На супутникових знімках видно нарощування російських військ біля кордону з Фінляндією – Daily Mail
Переклад iPress – 16 травня 2025, 07:39
Огляд війни. Військові операції рашистів свідчать, що ніякого припинення вогню кремль не прагне – Ендрю Таннер
Cуспільство
Огляд війни. Військові операції рашистів свідчать, що ніякого припинення вогню кремль не прагне – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 травня 2025, 13:28
Новий тон Мерца в Бундестазі. Його послання є потужним та водночас делікатним – t-online
Політика
Новий тон Мерца в Бундестазі. Його послання є потужним та водночас делікатним – t-online
Переклад iPress – 15 травня 2025, 10:04
Польща готується до виборів. Чи позбавиться польська влада гальмування реформ – Politico
Політика
Польща готується до виборів. Чи позбавиться польська влада гальмування реформ – Politico
Переклад iPress – 15 травня 2025, 08:33
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії
Технології
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії "транскордонних інцидентів". Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 14 травня 2025, 16:16
Таємна американсько-британська технологічна угода. Яке відношення до цього має Palantir? – Керол Кадвалладр
Політика
Таємна американсько-британська технологічна угода. Яке відношення до цього має Palantir? – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 14 травня 2025, 11:53
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється