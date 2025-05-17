рф обстріляла маршрутку в Сумській області: є загиблі
17 травня 2025, 11:23
Фото: ГУНП в Сумській області
У Білопіллі Сумської області 17–19 травня оголосили жалобу за загиблими
російська армія атакувала рейсовий автобус неподалік Білопілля Сумської області.
Про це голова обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив у Facebook.
Обстріл стався о 6.17. Окупанти вдарили по автобусу рейсу "Білопілля – Суми" дроном "Ланцет", розповів Григоров.
Згодом, Національна поліція повідомила, що кількість жертв удару рф зросла до дев'ятьох. Правоохоронці пишуть про чотирьох поранених.
Поліція опублікувала фото розбитої маршрутки.
У Білопіллі Сумської області 17–19 травня оголосили жалобу за загиблими в маршрутці повідомив у Facebook голова громади Юрій Зарко.
"Цей день увійде до історії нашого міста, як чорна субота", – написав він.
Він розповів "Суспільному", що автобусом люди їхали на евакуацію. Окупанти спеціально цілилися по ньому дронами.
"За містом в автобус ударив "Ланцет", його навів розвідувальний безпілотник. Нині маємо дев'ятьох загиблих і п'ятьох поранених. Постраждалі отримали на місці медичну допомогу та їх відправили у Суми в лікарню. Зараз ми вивозимо тіла загиблих. Особи деяких з них поки не встановлені", – повідомив Зарко.
Він зазначив, що більшість жертв – літні жінки, також загинуло двоє чи троє чоловіків.
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).