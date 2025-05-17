рф обстріляла маршрутку в Сумській області: є загиблі

Поліція опублікувала фото розбитої маршрутки.

"Цей день увійде до історії нашого міста, як чорна субота", – написав він.

Він розповів "Суспільному", що автобусом люди їхали на евакуацію. Окупанти спеціально цілилися по ньому дронами.

"За містом в автобус ударив "Ланцет", його навів розвідувальний безпілотник. Нині маємо дев'ятьох загиблих і п'ятьох поранених. Постраждалі отримали на місці медичну допомогу та їх відправили у Суми в лікарню. Зараз ми вивозимо тіла загиблих. Особи деяких з них поки не встановлені", – повідомив Зарко.

Він зазначив, що більшість жертв – літні жінки, також загинуло двоє чи троє чоловіків.