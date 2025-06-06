рф офіційно звернулася до МАГАТЕ у спробі запустити ЗАЕС

росія заявила про бажання перезапустити Запорізьку АЕС. Для цього сьогодні москва офіційно звернулась до МАГАТЕ.

За даними видання, Росія хоче відновити роботу Запорізької атомної електростанції, яка розташована поблизу однієї з ліній фронту війни.

Глава російської атомної енергетики Олексій Ліхачов навіть зустрівся з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Маріано Гроссі.

Після сьогоднішньої зустрічі росія підняла питання щодо американського ядерного палива, яке зберігається на українській електростанції.

Ліхачов заявив, що росія готова або використовувати паливо, поставлене американською компанією Westinghouse, або повністю вивезти його і повернути до США.

Ба більше, Ліхачов сказав, що росія нібито підготувала "комплексний план" поетапного введення станції в експлуатацію, але його можна реалізувати тільки в разі усунення всіх військових загроз.

Водночас він зазначив, що Westinghouse та американські енергетичні чиновники раніше висловлювали росії занепокоєння у зв'язку з питанням палива.

Мало того, сьогодні москва звернулася до ядерного наглядового органу ООН з проханням виступити посередником між москвою і Вашингтоном для розв'язання даного питання.

Зауважимо, що ЗАЕС, яка колись виробляла п'яту частину електроенергії України, не працює з 2022 року, коли бойові дії наблизилися до неї. Вона має шість реакторів, останній з яких припинив виробляти електроенергію у вересні того ж року.