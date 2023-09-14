рф оголосила персонами нон ґрата дипломатів посольства США
росія видсилає двох американських дипломатів з посольства у москві.
Про це повідомляє МЗС рф.
Так, персонами нон ґрата оголошені перший секретар посольства США Джеффрі Сіллін і другий секретар посольства Девід Бернстайн. Американських дипломатів зобов'язали залишити країну протягом тижня, а послу також було зроблено "жорсткий демарш".
На думку МЗС рф, вони вели незаконну діяльність, підтримуючи зв'язок з заарештованим екс-співробітником консульства США у Владивостоці Робертом Шоновим. А той збирав для них відомості про "СВО" та мобілізацію.