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рф оголосила персонами нон ґрата дипломатів посольства США

14 вересня 2023, 18:53
рф оголосила персонами нон ґрата дипломатів посольства США
Польща США
Вони нібито цікавилися мобілізацією та перебігом російського вторгнення в Україну.

росія видсилає двох американських дипломатів з посольства у москві. 

Про це повідомляє МЗС рф.

Так, персонами нон ґрата оголошені перший секретар посольства США Джеффрі Сіллін і другий секретар посольства Девід Бернстайн. Американських дипломатів зобов'язали залишити країну протягом тижня, а послу також було зроблено "жорсткий демарш".

На думку МЗС рф, вони вели незаконну діяльність, підтримуючи зв'язок з заарештованим екс-співробітником консульства США у Владивостоці Робертом Шоновим. А той збирав для них відомості про "СВО" та мобілізацію.

 

СШАдипломатипосольствовійна в Україніросія окупанти

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