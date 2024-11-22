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рф передала КНДР зенітні ракети в обмін на солдатів – Південна Корея

22 листопада 2024, 12:33
рф передала КНДР зенітні ракети в обмін на солдатів – Південна Корея
Фото: з відкритих джерел
Південна Корея встановила передачу росією ракет ППО та іншого обладнання КНДР
росія передала зенітні ракети Північній Кореї. В обмін КНДР направила свої війська на війну проти України.
 
Про це повідомив міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік, якого цитує The Associated Press.
 
Глава Міноборони в ефірі телепрограми SBS заявив, що Південна Корея встановила передачу росією ракет ППО та іншого обладнання КНДР. За його словами, ракети потрібні Північній Кореї для посилення протиповітряної оборони Пхеньяна на тлі запусків дронів з листівками.
 
При цьому Південна Корея не підтверджує, що причетна до пусків безпілотників та скидання листівок.
 
Міністр також стверджує, що росія надала економічну допомогу Північній Кореї та різні військові технології, включно з тими, які необхідні для того, щоб побудови системи космічного спостереження.
 
Видання нагадує, що раніше російський диктатор путін обіцяв КНДР допомогти будувати супутники. У листопаді минулого року КНДР вивела перший супутник на орбіту. Але у травні її друга спроба була провальною.
 
AP додає, що Сеул і Вашингтон висловили занепокоєння з приводу можливої передачі росією чутливих ядерних і ракетних технологій Північній Кореї.

 

КНДРвійна в Україніросія окупанти

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