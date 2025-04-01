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рф передала США список "порушень" часткового режиму тиші

01 квітня 2025, 21:07
рф передала США список
Фото: ТАСС
Лавров заявив, що росія повністю дотримується мораторію на удари по об'єктах енергоінфраструктури України

рф вирішила передати список так званих порушень часткового режиму тиші з боку України адміністрації президента США.

Про це повідомив міністр закордонних справ рф Сергій Лавров.

За словами російського дипломата, на останньому засіданні Радбезу рф міністр оборони Андрій Білоусов розповів очільнику кремля путіну, що "мораторію не дотримуються, енергетичних об'єктів рфї атакують увесь цей час, можливо, з перервою на один-два дні".
 
"Перелік порушень, які навів Андрій Білоусов на засіданні Ради безпеки, ми передали помічнику президента США з національної безпеки Майку Волцу. Я направив цей перелік державному секретареві Сполучених Штатів Марко Рубіо, ми направили його нашим представникам в ООН і в ОБСЄ", – каже він.
 
Водночас Лавров запевнив, що росія нібито "на всі 100%" дотримується угоди про часткове припинення вогню.
 
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що міністр оборони України Рустем Умєров передасть США докази порушення припинення вогню по об'єктах інфраструктури росією.

 

Лавроввійна в Україніросія окупанти

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