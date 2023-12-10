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ПОЛІТИКА

рф перейшла до масштабніших атак проти української енергетики — розвідка Британії

10 грудня 2023, 15:14
рф перейшла до масштабніших атак проти української енергетики — розвідка Британії
Британська розвідка нагадала, що 8 грудня росіяни вперше з вересня 2023 року завдали хвилю потужних ударів по Києві та центральній Україні з використанням важких бомбардувальників.

росія, ймовірно, перейшла до більш масштабної кампанії, спрямованої проти енергетики України. Українська ППО справилася з атакою ворога. 

Про це повідомляє Міноборони Британії у Twitter

Британська розвідка нагадала, що 8 грудня росіяни вперше з вересня 2023 року завдали хвилю потужних ударів по Києві та центральній Україні з використанням важких бомбардувальників. 

Як зазначає Міноборони Британії, ці літаки, ймовірно, Ту-95, запустили не менше 16 крилатих ракет повітряного базування зі своєї типової операційної зони над Каспійським морем. Це були ракети Х-101 (у країнах НАТО мають назву AS-23a KODIAK). 

"Ймовірно, це було початком більш скоординованої кампанії росії, спрямованої на руйнування енергетичної інфраструктури України", - йдеться у зведенні. 

Але, як додає розвідка, більшість цих ракет успішно перехопила українська протиповітряна оборона. І попри те, що внаслідок російської атаки є жертва, пошкодження є мінімальними. 

Нагадаємо, зранку 8 грудня росіяни вперше з 21 вересня 2023 року застосували проти України стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Літаки випустили по Україні 19 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555, з яких 14 було збито.

атакавійна

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