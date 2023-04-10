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ПОЛІТИКА

рф перейшла до сирійської тактики в Бахмуті – Сирський

10 квітня 2023, 10:22
рф перейшла до сирійської тактики в Бахмуті – Сирський
Фото Міністерства оборони України
Оборона Бахмута триває. росіяни знищують будівлі та позиції ударами авіації та вогнем артилерії.

Ситуація у Бахмуті Донецької області залишається складною, але контрольованою. Ворог перейшов до так званої "сирійської" тактики випаленої землі.

Про це заявив командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Наші мужні воїни своїми діями виснажили "вагнерівців", тому ворог змушений зараз залучати до боїв за Бахмут спецназівців та десантно-штурмові підрозділи", - розповів він.

За словами Сирського, бої мають жорсткий характер з обох боків.

"Ворог перейшов до так званої "сирійської" тактики випаленої землі. Знищує будівлі та позиції ударами авіації та вогнем артилерії. Оборона Бахмута триває. Ситуація складна, але контрольована", - наголосив генерал-полковник.

Сирський регулярно працює у зоні бойових дій. Зокрема, 9 квітня він відвідав найгарячіші ділянки фронту на Бахмутському напрямку, де заслухав командирів військових частин та угруповань про перебіг оборони та проблемні питання, що потребують негайного вирішення. На місці прийняв оперативні рішення та поставив завдання.

Також командувач зустрівся з особовим складом бригад Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, територіальної оборони та відзначив найкращих бійців нагородами, цінними подарунками та грошовими преміями.

Раніше повідомлялось, що росія використовує релігію як зброю.

війнарф тероризмСирський

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