Міністр закордонних справ КНР Ван Ї 7 березня повторив заклик щодо переговорів.

кремль використовує заклики Китаю до мирних переговорів між рф і Україною, щоб примусити країни Заходу піти на поступки.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

"Китай вкотре вдався до риторики, яка покликана показати Пекін незалежним посередником у гіпотетичному переговорному процесі. росія продовжить використовувати такі заклики для просування звичних інформаційних операцій, спрямованих на те, щоб спонукати Захід піти на поступки", - пояснили аналітики.

2 березня заступник міністра закордонних справ рф Михайло Галузін та спецпредставник Китаю з питань Євразії Лі Хуей зустрілися в москві, щоб обговорити бажання КНР сприяти переговорам.

"Галузін та Лі відзначили неможливість обговорювати врегулювання війни в Україні без участі росії та без урахування інтересів москви у сфері безпеки. Ці твердження кремль регулярно використовує, щоб покласти відповідальність за переговори на Захід", - додали експерти.

Китай публічно не пояснював деталі свого мирного плану з 12 пунктів, який він оприлюднив на початку 2023-го. Тож російська влада продовжить підступно підтримувати заклики Пекіну до переговорів, щоб просувати інформаційні операції кремля щодо цього питання.