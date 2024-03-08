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рф підступно використовує заклики Китаю до миру – ISW

08 березня 2024, 11:55
рф підступно використовує заклики Китаю до миру – ISW
Фото: Reuters
Міністр закордонних справ КНР Ван Ї 7 березня повторив заклик щодо переговорів.

кремль використовує заклики Китаю до мирних переговорів між рф і Україною, щоб примусити країни Заходу піти на поступки. 

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

"Китай вкотре вдався до риторики, яка покликана показати Пекін незалежним посередником у гіпотетичному переговорному процесі. росія продовжить використовувати такі заклики для просування звичних інформаційних операцій, спрямованих на те, щоб спонукати Захід піти на поступки", - пояснили аналітики.

2 березня заступник міністра закордонних справ рф Михайло Галузін та спецпредставник Китаю з питань Євразії Лі Хуей зустрілися в москві, щоб обговорити бажання КНР сприяти переговорам.

"Галузін та Лі відзначили неможливість обговорювати врегулювання війни в Україні без участі росії та без урахування інтересів москви у сфері безпеки. Ці твердження кремль регулярно використовує, щоб покласти відповідальність за переговори на Захід", - додали експерти.

Китай публічно не пояснював деталі свого мирного плану з 12 пунктів, який він оприлюднив на початку 2023-го. Тож російська влада продовжить підступно підтримувати заклики Пекіну до переговорів, щоб просувати інформаційні операції кремля щодо цього питання.

 

КитайКремльвійна в Україніросія окупантимирний план

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