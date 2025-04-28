рф планує легітимізувати тимчасово окуповані території України до 2026 року
28 квітня 2025, 18:29
Фото: Reuters
На ТОТ Запоріжжя і Херсонщини росіяни планують створити по одоному округу, на Донеччині та Луганщині — по два.
росія готує нову спробу легітимізації тимчасово окупованих територій України через вибори до Держдуми у 2026 році.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.
На фоні вимог з боку кремля щодо міжнародного визнання окупованих територій частиною рф, російська ЦВК сформувала виборчі одномандатні округи на ТОТ:
- у Донецькій області – три округи;
- у Луганській області – два округи;
- у Запорізькій і Херсонській областях – по одному.
"У 2026 році кремль планує завести до держдуми 11 депутатів із тимчасово окупованих територій України. Для цього скорочується кількість округів на території самої росії", — кажуть у ЦПД.
У відомстві додають, що створення "виборчих округів" на ТОТ — стандартна практика рф. Після окупації Криму у 2014 році росія утворила там 4 округи для виборів до Держдуми у 2016 та 2021 роках. Україна не визнала ці "вибори" через проведення їх на окупованих територіях і масові фальсифікації.
У березні 2024 року росія вже проводила так звані "вибори" президента рф на ТОТ, прагнучи легалізувати окупацію через сфальсифіковані результати на користь путіна.