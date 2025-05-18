рф планує "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети – ГУР

За інформацією розвідки, таким чином росіяни прагнуть залякати Україну та Європу.

У ніч на 19 травня росія планує "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети.

"З метою демонстративного тиску та залякування України, а також держав-членів ЄС і НАТО держава-агресор росія в ніч на 19 травня 2025 року має намір здійснити "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу "ярс", – йдеться у повідомленні.