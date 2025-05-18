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рф планує "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети – ГУР

18 травня 2025, 16:21
рф планує
Фото: EPA/UPG
За інформацією розвідки, таким чином росіяни прагнуть залякати Україну та Європу.
У ніч на 19 травня росія планує "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети.
 
Про це інформує ГУР. 
 
"З метою демонстративного тиску та залякування України, а також держав-членів ЄС і НАТО держава-агресор росія в ніч на 19 травня 2025 року має намір здійснити "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу "ярс", – йдеться у повідомленні. 
 
За даними розвідки, запуск ракети, оснащеної навчальним боєприпасом, із мобільного ґрунтового комплексу наказано здійснити розрахунку 433 полку 42 дивізії 31 армії ракетних військ стратегічного призначення держави агресора. 
 
Місце запуску – район поблизу населеного пункту Свободний Свєрдловскої області росії.
 
Дальність польоту вказаної триступеневої твердопаливної ракети становить понад 10 тисяч кілометрів.

 

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