рф планує "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети – ГУР
18 травня 2025, 16:21
Фото: EPA/UPG
За інформацією розвідки, таким чином росіяни прагнуть залякати Україну та Європу.
У ніч на 19 травня росія планує "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети.
Про це інформує ГУР.
"З метою демонстративного тиску та залякування України, а також держав-членів ЄС і НАТО держава-агресор росія в ніч на 19 травня 2025 року має намір здійснити "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу "ярс", – йдеться у повідомленні.
За даними розвідки, запуск ракети, оснащеної навчальним боєприпасом, із мобільного ґрунтового комплексу наказано здійснити розрахунку 433 полку 42 дивізії 31 армії ракетних військ стратегічного призначення держави агресора.
Місце запуску – район поблизу населеного пункту Свободний Свєрдловскої області росії.
Дальність польоту вказаної триступеневої твердопаливної ракети становить понад 10 тисяч кілометрів.