рф планувала вбивство керівника концерну Rheinmetall, який постачає зброю в Україну – CNN

Американським і німецьким спецслужбам вдалося зірвати ці плани рф.

США і Німеччина зірвали російську змову з метою вбивства Арміна Паппергера, генерального директора німецької компанії Rheinmetall, яка постачає зброю в Україну.

Про це пише CNN, посилаючись на американських і західних чиновників.

Про плани росії щодо вбивства Паппергера американська розвідка дізналася на початку цього року.

"За словами джерел, змова була однією із серії російських планів з убивства керівників оборонної промисловості по всій Європі, які підтримували військові дії України. План убивства Арміна Паппергера був найбільш опрацьованим", - пише видання.

Зазначається, що про підготовку вбивства американці поінформували Німеччину, чиї служби безпеки змогли захистити Паппергера і зірвати змову. Високопоставлений представник уряду Німеччини підтвердив, що Берлін був попереджений США про змову.