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рф планувала вбивство керівника концерну Rheinmetall, який постачає зброю в Україну – CNN

11 липня 2024, 20:09
рф планувала вбивство керівника концерну Rheinmetall, який постачає зброю в Україну – CNN
Американським і німецьким спецслужбам вдалося зірвати ці плани рф.
США і Німеччина зірвали російську змову з метою вбивства Арміна Паппергера, генерального директора німецької компанії Rheinmetall, яка постачає зброю в Україну.
 
Про це пише CNN, посилаючись на американських і західних чиновників.
 
Про плани росії щодо вбивства Паппергера американська розвідка дізналася на початку цього року.
 
"За словами джерел, змова була однією із серії російських планів з убивства керівників оборонної промисловості по всій Європі, які підтримували військові дії України. План убивства Арміна Паппергера був найбільш опрацьованим", - пише видання.
 
Зазначається, що про підготовку вбивства американці поінформували Німеччину, чиї служби безпеки змогли захистити Паппергера і зірвати змову. Високопоставлений представник уряду Німеччини підтвердив, що Берлін був попереджений США про змову.
 
Уже понад півроку росія проводить диверсійну кампанію по всій Європі - від підпалів складів зі зброєю для України до дрібних актів вандалізму - щоб завадити потоку зброї із Заходу в Україну. Але розвіддані про те, що росія готова вбивати приватних осіб, підкреслили для західних чиновників, наскільки далеко москва готова зайти у своїй тіньовій війні, зазначає CNN.
 
Як пише видання, незрозуміло, чи мала намір росія вбити Паппергера безпосередньо, чи найняти місцевого посередника.

 

зброявійна в УкраїніRheinmetallросія окупанти

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