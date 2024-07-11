рф планувала вбивство керівника концерну Rheinmetall, який постачає зброю в Україну – CNN
11 липня 2024, 20:09
Американським і німецьким спецслужбам вдалося зірвати ці плани рф.
США і Німеччина зірвали російську змову з метою вбивства Арміна Паппергера, генерального директора німецької компанії Rheinmetall, яка постачає зброю в Україну.
Про це пише CNN, посилаючись на американських і західних чиновників.
Про плани росії щодо вбивства Паппергера американська розвідка дізналася на початку цього року.
"За словами джерел, змова була однією із серії російських планів з убивства керівників оборонної промисловості по всій Європі, які підтримували військові дії України. План убивства Арміна Паппергера був найбільш опрацьованим", - пише видання.
Зазначається, що про підготовку вбивства американці поінформували Німеччину, чиї служби безпеки змогли захистити Паппергера і зірвати змову. Високопоставлений представник уряду Німеччини підтвердив, що Берлін був попереджений США про змову.
Уже понад півроку росія проводить диверсійну кампанію по всій Європі - від підпалів складів зі зброєю для України до дрібних актів вандалізму - щоб завадити потоку зброї із Заходу в Україну. Але розвіддані про те, що росія готова вбивати приватних осіб, підкреслили для західних чиновників, наскільки далеко москва готова зайти у своїй тіньовій війні, зазначає CNN.
Як пише видання, незрозуміло, чи мала намір росія вбити Паппергера безпосередньо, чи найняти місцевого посередника.