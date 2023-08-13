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ПОЛІТИКА

рф почала наступ на Харківщині, щоб перебити контрнаступ України – ЗМІ

13 серпня 2023, 19:06
рф почала наступ на Харківщині, щоб перебити контрнаступ України – ЗМІ
Фото: з вільного доступу
Окупанти підійшли до міста Куп'янськ.

На тлі уваги всього світу до контрнаступу України, росія непомітно почала новий наступ у східній частині Луганської області. Він, на думку аналітиків, спрямований на підрив українського контрнаступу. 

Про це пише The Hill.

Хоча ця операція окупантів набагато менша за розміром та розмахом, ніж зимовий наступ москви, російські потуги можуть чинити тиск на Україну під час її власного великого наступу.

Як зазначається в матеріалі, на даний момент війська рф швидко просунулися до Куп'янська Харківської області. Якщо він буде взятий, це зміцнить російський контроль над даним районом. Місто було окуповане москвою в перші дні війни, але українські війська відбили його минулої осені.

Марк Канчіан, старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень, сумнівається, що росія зможе просунутися вперед. Але якщо це станеться, за його словами, це стане серйозним ударом по Україні в небезпечний момент.

"На це варто звернути увагу. Якщо росіяни досягнуть тут якогось прогресу, то це дійсно серйозна справа. Для українського наративу про контрнаступ було б руйнівним, якби росіяни змогли захопити Куп'янськ... Якщо вони зможуть зробити це в момент, коли український контрнаступ завис в обороні, це буде дуже потужний провал і, я думаю, що він дуже збентежить західних союзників", — сказав експерт.

Українські офіційні особи підтвердили, що атаки біля Куп'янська посилюються. росія також просувається з Кремінної в бік міста Лиман Донецької області. Лиман на південь від Куп'янська — ще одна важлива мета в зусиллях москви по стабілізації своєї влади на Сході.

рф тероризмвійнаконтрнаступ

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