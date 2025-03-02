рф поширює фейк, щоб погіршити відносини України з Вірменією та Азербайджаном – ГУР

російські пропагандисти поширюють фейкову доповідь нібито від ГУР МО України на ім’я заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка.

росія поширює чергові фейки з метою погіршити відносини України з Азербайджаном та Вірменією.

Про це інформує Генеральне управління розвідки Міноборони України.

У відомстві зазначають, що у вірменському інформаційному просторі, зокрема в Telegram-каналах, поширюється фейк зі звинуваченнями на адресу ГУР МО у начебто спробі "інспірувати або сприяти початку збройного конфлікту між Азербайджаном та Вірменією".

"Поширювачі дезінформації "обґрунтовують", мовляв, нова азербайджансько-вірменська війна примусить росію відкрити "другий фронт", а отже розпорошити свої військові сили, що буде на користь Україні", — йдеться у повідомленні.