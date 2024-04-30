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рф посіла третє місце у світі за смертністю від селфі – BILD

30 квітня 2024, 19:53
рф посіла третє місце у світі за смертністю від селфі – BILD
Фото: Getty Images
Лідером за кількістю смертельних селфі стала Індія.

Згідно з дослідженнями за останні 9 років, росіяни посіли третє місце за кількістю смертей, спричинених фотографуванням самих себе.

Про це пише Bild.

З моменту, як слово "селфі" з’явилося в Австралії у 2002 році, пристрасть до самофотографування забрала сотні життів. Згідно з наявними даними, у період з 2014 по 2023 рік у 49 країнах сталося 399 смертей, пов’язаних із селфі. 

Лідером за кількістю померлих через фото стала Індія. Тут селфі забрало життя 190 людей. На другому місці опинилися США – 29 смертей за 9 років, та росія з 18 смертями.

Індія також стала рекордсменом за кількістю одночасних смертей від одного селфі. У липні 2021 року 11 людей стали жертвами удару блискавки, коли фотографувалися на сторожовій вежі історичного форту Амбер у північно-західній провінції Раджастан.

Наприкінці Рамадану 2021 року в Індонезії 9 людей потонули, коли під час групового селфі перекинувся човен, який доставляв їх до плавучого ресторану в Центральній Яві.

Також в Індії у 2017 році стався трагічний випадок за участі 5 людей через селфі. Таракнатх Макал їхав потягом додому з паломництва до Непалу. Біля Калькутти він висунувся з дверей потяга, щоб зробити фото на мобільний телефон, послизнувся і впав. Четверо друзів віком від 25 до 30 років кинулися за ним, щоб його врятувати. Усіх переїхав зустрічний потяг.

смертністьселфівійна в Україніросія окупанти

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