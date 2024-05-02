Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

рф постачає нафту до КНДР в обхід обмеженням ООН – Reuters

02 травня 2024, 18:09
рф постачає нафту до КНДР в обхід обмеженням ООН – Reuters
У березні росія доставила до Північної Кореї понад 165 тисяч барелів нафтопродуктів.

США планують запровадити додаткові санкції щодо росії через те, що вона таємно постачає нафту до Північної Кореї в обсягах, які можуть порушувати встановлені Радою безпеки ООН обмеження.

Про це пише Reuters з посиланням на американських чиновників.

За словами посадовця США, у березні росія доставила до Північної Кореї понад 165 тисяч барелів нафтопродуктів. 

"росія відправляла нафтопродукти з порту Східний до КНДР. російські поставки вже підштовхнули імпорт в КНДР вище 500 барелів на рік, встановленого Радою безпеки ООН", – сказав американський посадовець

За словами джерел Reuters, враховуючи те, що комерційні порти рф та Північної Кореї знаходять досить близько, росія може продовжувати ці поставки до нескінченності.

Чиновник підкреслив, що Сполучені Штати продовжуватимуть вводити санкції "проти тих, хто працює над сприянням постачанню зброї та нафтопродуктів між росією та КНДР".

"Раніше ми працювали над узгодженням автономних санкцій з нашими партнерами, у тому числі Австралію, Європейський Союз, Японію, Нову Зеландію, Республіку Корея та Британію — і ми продовжуватимемо це робити", — сказав чиновник.

КНДРвійна в Українінафта рфросія окупанти

Останні матеріали

росія просувається на Сході. Її військова ефективність підвищилася, проте чи надовго – Мік Раян
Політика
росія просувається на Сході. Її військова ефективність підвищилася, проте чи надовго – Мік Раян
Переклад iPress – 02 травня 2024, 22:13
росіяни втратили можливість наступати на оперативному рівні. Тож маємо 1000 маленьких атак піхотою – Том Купер
Cуспільство
росіяни втратили можливість наступати на оперативному рівні. Тож маємо 1000 маленьких атак піхотою – Том Купер
Переклад iPress – 02 травня 2024, 15:39
Чи змінилося ставлення Пекіна до москви? Два сценарії війни Китаю із Заходом
Політика
Чи змінилося ставлення Пекіна до москви? Два сценарії війни Китаю із Заходом
Переклад iPress – 02 травня 2024, 11:58
Заворушення в Грузії може використати росія. Не виключено й нове вторгнення – Люк Коффі
Політика
Заворушення в Грузії може використати росія. Не виключено й нове вторгнення – Люк Коффі
Переклад iPress – 02 травня 2024, 08:53
путін, Кадиров і пекельна сірка. Чеченський та російський лідери пов'язані між собою життям і смертю – Едвард Лукас
Політика
путін, Кадиров і пекельна сірка. Чеченський та російський лідери пов'язані між собою життям і смертю – Едвард Лукас
Переклад iPress – 01 травня 2024, 15:14
Китай перетнув червону лінію Байдена щодо України. Чи будуть наслідки? – Мет Поттінгер
Політика
Китай перетнув червону лінію Байдена щодо України. Чи будуть наслідки? – Мет Поттінгер
Переклад iPress – 01 травня 2024, 12:31
Тіньовий танкерний флот росії загрожує Швеції: екології та безпеці. Чи може завадити ЄС – Елізабет Бро
Політика
Тіньовий танкерний флот росії загрожує Швеції: екології та безпеці. Чи може завадити ЄС – Елізабет Бро
Переклад iPress – 01 травня 2024, 08:26
Американські GLSDB мають проблеми з від'єднанням прискорювача. Чому росіяни прорвалися на Покровсько-Авдіївському напрямку – Том Купер
Технології
Американські GLSDB мають проблеми з від'єднанням прискорювача. Чому росіяни прорвалися на Покровсько-Авдіївському напрямку – Том Купер
Переклад iPress – 30 квітня 2024, 16:19
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється