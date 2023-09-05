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ПОЛІТИКА

рф посилила пропаганду в Німеччині та намагається підірвати довіру населення до ЗМІ

05 вересня 2023, 18:45
рф посилила пропаганду в Німеччині та намагається підірвати довіру населення до ЗМІ
Фото: EURACTIV
Зазначається, що російська влада адаптувала зміст і тональність своїх політичних дезінформацій до проведених нею військових дій проти України.

росія після свого вторгнення в Україну посилила агресивну пропаганду в Німеччині. Під удар потрапили політики, органи влади та незалежні ЗМІ.

Про це заявило Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини, повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що російська влада адаптувала зміст і тональність своїх політичних дезінформацій до проведених нею військових дій проти України.

"При цьому використовується подача інформації та поширення неправдивих відомостей, спрямованих на легітимізацію російського диктатора владіміра путіна й утримання його при владі", - йдеться в матеріалі.

Експерт у галузі контррозвідки Бодо Беккер сказав, що за допомогою дезінформації російські держапарати намагаються впливати на громадську думку в інших країнах.

"У Німеччині рф прагне підірвати довіру суспільства до політики, державних парламентів і вільних ЗМІ, а також дискредитувати й послабити союзницькі відносини країн і спільність відносин із Євросоюзом і НАТО", - сказав Беккер.

Він додав, що російська пропаганда постійно торкається спірних тем у Німеччині і перетворює їх на власний інструмент. Далі рф використовує різні можливості для прямого та обмеженого поширення дезінформації.

Нещодавно спецслужби росії використовують спеціальні методи впливу, щоб приховати участь кремля в культивуванні проросійських і антиукраїнських повідомлень у Сполучених Штатах і Європі.

Заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький заявляв, що рф на нинішньому етапі націлила власну пропаганду на спробу руйнування внутрішньої єдності українського суспільства та довіри між Україною та союзниками.

Німеччинавійна в Україніпропаганда рф

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