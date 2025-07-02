рф посилює наступ одразу на двох фронтах в Україні – The Independent

Обидві сторони прагнуть отримати будь-яку перевагу перед тим, як інтенсивність бойових дій зменшиться.

росія посилила наступальні дії одразу на двох фронтах в Україні, змушуючи Київ кидати в бій дорогоцінні резерви і погрожуючи розширенням бойових дій в інших українських регіонах - поки обидві сторони прагнуть домогтися переваги до завершення "бойового сезону" восени.

Про це пише The Independent.

Повідомляється, що москва прагне максимального територіального "приросту", перш ніж всерйоз розглядати можливість припинення вогню. Україна ж намагається якомога довше стримувати наступ і завдавати противнику значних втрат.

"російські війська поступово просуваються в стратегічно важливому логістичному вузлі - місті Покровськ. Його захоплення стане великою перемогою на полі бою і наблизить росію до повного контролю над Донецькою областю", - йдеться в матеріалі. Крім того, бої вже наблизилися до кордону сусідньої Дніпропетровської області.

ЗМІ пише, що, щоб не дати москві посилити позиції на сході, українські сили намагаються зв'язати боєм частину найкращих і найдосвідченіших російських військ у північно-східній частині Сумської області. "Найкращий сценарій для України - це зупинити або хоча б загальмувати російський наступ на Донбасі", - вважає російсько-британський військовий історик Сергій Радченко. Тоді, за його словами, "можна буде використати цей момент як основу для укладення угоди про припинення вогню". Адже восени у росії буде більше причин піти на якісь поступки Україні, коли стане зрозуміло, яких успіхів вони досягли під час наступу.

росія повільно, але наполегливо рухається до своєї заявленої мети - захоплення всіх територій Донецької та Луганської областей.

Не маючи можливості атакувати стратегічно важливий Покровськ напряму, російські окупанти намагаються оточити місто, що вимагає просування в бік Дніпропетровської області. Розширення війни на шосту область стало б важким моральним ударом для України і дало б росії більше важелів тиску на переговорах, якщо їй вдасться закріпитися в цьому районі, зазначають журналісти.

Через брак солдатів і постачання вздовж 1200-кілометрової лінії фронту українські сили змушені зосереджуватися на утриманні позицій і економії ресурсів, а не на контрнаступі, підкреслює заступник командира батальйону "Вовки Да Вінчі" Олексій Махринський.