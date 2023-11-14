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рф продовжує будувати завод із виробництва БПЛА Shahed – Reuters

14 листопада 2023, 08:07
рф продовжує будувати завод із виробництва БПЛА Shahed – Reuters
Фото: Google
Підприємство використовуватиметься не лише для виробництва Shahed-136, а й для вдосконалення та розширення можливостей ударних дронів.

росія продовжує будувати завод з виробництва іранських безпілотників Shahed у Татарстані, за 800 кілометрів від Москви.

Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на Інститут науки й міжнародної безпеки.

За словами журналістів, судячи із супутникових знімків, якими володіє інститут, є прогрес у зведенні заводу. Однак ані США, ані їхні союзники поки що не запровадили санкції проти власника споруди — АТ "Алабуга" та його асоційованих компаній. Так, ВАТ "Алабуга" на 66% належить федеральному уряду і 34% — республіці.

У матеріалі сказано, що станом на вересень будівництво заводу дуже схоже на план будівлі, яким Washington Post поділився з інститутом ще на початку 2023 року.

Крім того, як повідомляється, у ЗМІ потрапили й інші документи. Згідно з ними, будівля буде використовуватися не тільки для виробництва Shahed-136, а й для вдосконалення процесів виготовлення. Зрештою, все має призвести до розширення можливостей БПЛА. Також поруч із заводом будуються й інші споруди, а також зводяться периметри безпеки з блокпостами.

Видання пише, що очікується, що росія масштабує атаки дронами-камікадзе на енергетичну інфраструктуру України, щоб створити жорстокі умови життя для цивільного населення.

дронивійна в Україніросія окупантивиробництво зброї

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