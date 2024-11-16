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рф продовжує постачання газу в Європу, попри розрив контракту з Австрією – Bloomberg

16 листопада 2024, 18:51
рф продовжує постачання газу в Європу, попри розрив контракту з Австрією – Bloomberg
Фото: з вільних джерел
російський газ продовжує постачатися в Європу через Україну
"Газпром" заявив про повне припинення постачання російського газу в Австрію після того, як відмовився платити неустойку за порушення своїх контрактних зобов'язань. Проте поставки в Європі продовжилися у звичайному режимі.
 
Про це пише Bloomberg.
 
Австрійська енергетична компанія OMV AG засвідчила, що поставки "Газпрому" було скорочено до нуля, як і планувалося, о 6 годині ранку в суботу. Проте російський газ продовжує поставлятися в Європу через Україну в колишньому обсязі.
 
За даними словацького оператора Eustream, постачання російського газу на прикордонному пункті Велке Капушани тривають у звичайному режимі, зазначили в агентстві. Також журналісти з'ясували, що поставки зі Словаччини до Австрії в Баумгартені не припинилися, але скоротилися на 17% порівняно з п'ятницею.
 
Інсайдери повідомили журналістам, що після відключення OMV газ забирають або переміщують інші покупці. Керівник європейського газового напряму та глобального СПГ у компанії Energy Aspects Ltd. у Лондоні вважає, що це можуть бути словацька компанія Slovensky Plynarensky Priemysel AS та угорська MVM Zrt.
 
"Можливо, саме це ми і спостерігаємо сьогодні, але буде складно підтримувати такий рівень потоку без укладення нової контрактної угоди", - сказав він.
 
Ексміністр економіки Словаччини Карел Хірман заявив, що постачання російського газу в Центральну Європу можуть скоригуватися на початку наступного тижня через відключення австрійської OMV, підкреслили в агентстві.
 
Антимонопольний регулятор австрійської компанії E-Control Лео Лер додав:
 
російський газ продовжить надходити в Австрію без заборони на імпорт - така динаміка ринку. Однак припинення контракту з OMV означає розрив довгострокових комерційних зв'язків із "Газпромом", що в кінцевому підсумку набагато важливіше, ніж те, звідки насправді надходить газ".
 
В OMV запевнили, що зможуть виконати зобов'язання з постачання газу до 2025 року й далі через альтернативні джерела, якщо постачання з росії за довгостроковим контрактом буде зупинено, зазначили журналісти.
 
Проте колишній генеральний директор OMV Герхард Ройсс в інтерв'ю австрійському громадському радіо ORF розповів, що ціни на газ можуть зрости на 20% або більше в короткостроковій перспективі. За його словами, це загрожує новим витком інфляції.

 

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