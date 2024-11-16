рф продовжує постачання газу в Європу, попри розрив контракту з Австрією – Bloomberg

російський газ продовжує постачатися в Європу через Україну

"Газпром" заявив про повне припинення постачання російського газу в Австрію після того, як відмовився платити неустойку за порушення своїх контрактних зобов'язань. Проте поставки в Європі продовжилися у звичайному режимі.

Австрійська енергетична компанія OMV AG засвідчила, що поставки "Газпрому" було скорочено до нуля, як і планувалося, о 6 годині ранку в суботу. Проте російський газ продовжує поставлятися в Європу через Україну в колишньому обсязі.

За даними словацького оператора Eustream, постачання російського газу на прикордонному пункті Велке Капушани тривають у звичайному режимі, зазначили в агентстві. Також журналісти з'ясували, що поставки зі Словаччини до Австрії в Баумгартені не припинилися, але скоротилися на 17% порівняно з п'ятницею.