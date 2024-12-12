рф продовжує закуповувати снайперські гвинтівки з ЄС через треті країни – The Insider

Найбільшим європейським виробником зброї, пов’язаним із росією, виявився люксембурзький холдинг Beretta

Незважаючи на запроваджене ще 2014 року ембарго Євросоюзу, росія імпортує тисячі снайперських гвинтівок західного виробництва і мільйони патронів до них. Це відбувається не напряму, а через треті країни.

Про це пише The Insider.

Спільне розслідування The Insider, Investigace.cz, IrpiMedia та Vlast.kz показує, як протягом останніх трьох років компанії з Євросоюзу, США та Туреччини збільшили експорт зброї до країн Центральної Азії, таких як Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизстан та Узбекистан.

Ймовірно, саме з цих країн зброя реекспортується в росію.