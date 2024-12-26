рф провалила спробу маніпуляцій зі статистикою ООН, пов’язану з Кримом - Кислиця

За його словами, рф нічого не могла із цим вдіяти, попри те, що це їй не подобалося

росії не вдалося звинуватити секретаріат Організації Об'єднаних Націй у вибірковому виконанні резолюцій, зокрема тих, які стосуються України, і внести маніпулятивну поправку у процес затвердження шкали внесків держав-членів для розподілу витрат ООН на 2025–2027 роки.

Про це повідомив у коментарі "Укрінформу" Сергій Кислиця, який був постійним представником України при ООН.

Ідеться про облік населення Криму, яке з початку окупації півострова Москва рахувала як жителів Росії.

"Треба зазначити, що секретаріат ООН від самого початку тимчасової окупації Криму не рахував населення півострова як жителів росії, як подавала це москва у своїй статистиці. Секретаріат рахував кількість населення Криму як статистику стосовно України, що повністю відповідає резолюціям Генасамблеї й Радбезу ООН, а також міжнародному праву", – підкреслив Кислиця.

За його словами, рф нічого не могла із цим вдіяти, попри те, що це їй не подобалося. Щоб помститися співробітникам секретаріату ООН безпосередньо, російська делегація внесла власну поправку в документ в останній момент перед фінальним голосуванням 24 грудня.

"росіяни спробували зробити акцент, що секретаріат ООН, мовляв, виконує лише резолюції, які стосуються України, але не дотримується інших резолюцій, наприклад, щодо острова Майотта, Ізраїлю й Палестини, або щодо Косова, датованих 1980–1990 роками. Серед іншого, російська делегація пропонувала притягнути до відповідальності за це програмних менеджерів ООН", – розповів колишній постпред.

У відповідь українська делегація заявила, що ініціатива держави-агресора не спрямована на краще дотримання секретаріатом ООН резолюцій і рішень Генасамблеї й Ради Безпеки. Насправді рф прагне несправедливо звинуватити секретаріат ООН "у нібито порушеннях інших резолюцій і рішень". Кислиця додав, що Україна категорично відкинула безпідставні звинувачення на адресу персоналу ООН, підтримала його роботу й підкреслила, що він не повинен наражатися на погрози через виконання своїх обов'язків.

"Це дуже важливо для України, щоб попри тиск рф секретаріат ООН продовжував враховувати статистику щодо Криму як щодо частини нашої території. Бо держави – члени ООН потім посилаються на цю статистику при ухваленні подальших рішень", – сказав дипломат.

У підсумку спроба росії провести цю поправку зазнала невдачі й делегація рф попросила главу 5-го комітету поставити на голосування проєкт резолюції без їхніх пропозицій. Під час голосування в комітеті документ підтримала 151 країна. Проти нього були росія, білорусь, Коморські Острови, Нікарагуа й Судан. Під час голосування на Генасамблеї за резолюцію без російської поправки висловилися вже 157 країн, проти були ті самі країни, які не підтримали проєкт, пише "Укрінформ".