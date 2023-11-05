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рф розконсервувала рідкісний висотний літак М-55 "Геофизика"

05 листопада 2023, 16:23
рф розконсервувала рідкісний висотний літак М-55
Фото:http://espreso.tv/
Цей літак створений ще за радянський часів саме як висотний розвідник для проведення ракетних ударів.

росія розконсервувала та поновила польоти рідкісного висотного літака М-55 "Геофизика" радянського виробництва. Польоти виконуються з аеродрому "Раменское" під москвою.

Про це повідомляють аналітики Defence Express, посилаючись на фото у Мережі.

Вони зазначають, що цей літак створений ще за радянський часів саме як висотний розвідник для проведення ракетних ударів. Ще 1960-х роках Радянський Союз почав конструювати висотний літак під індексом М-17 "Стратосфера" для перехоплення американських літаків-розвідників U-2 або ж висотних аеростатів. Але вперше підняти цей літак у повітря вдалось лише 1982 року.

Таких літаків - лише 5. 1996 року вони були "конвертовані" для проведення наукових експериментів цивільного характеру, зокрема по вивченню стратосфери між рф та країнами Європи. У 2017 році російські профільні ресурси повідомили про начебто постановку на консервацію М-55 "Геофизика".

"Сам факт відновлення польотів на М-55 "Геофизика" може бути пов’язаний як і з роботами по відпрацюванню бортової апаратури для тактичної авіації "ВКС рф", так і може бути спробою відпрацювати використання цього літака за початковим призначення – тобто розвідка для виконання ракетних ударів", - йдеться на сайті видання. 

війна в Україніросія окупантилітаки рф

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