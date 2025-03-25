рф розробляє новий супутник для розміщення ядерної зброї – Sky News

Зазначається, що така зброя може мати "руйнівні наслідки" як для США, так і для всього світу.

Згідно зі щорічною оцінкою загроз, підготовленою розвідкою США, росія розробляє новий супутник для розміщення ядерної зброї.

Про це пише Sky News.

У звіті також ідеться, що війна в Україні дала росії можливість отримати "величезний обсяг уроків" щодо західного озброєння та розвідки. При цьому повідомляється, що окупанти, ймовірно, не зможуть домогтися "повної перемоги", хоч ініціатива на полі бою і залишається на боці росії.

Крім того, військовий аналітик Майкл Кларк пояснив, що ймовірність ядерної війни після вторгнення росії в Україну не стала вищою, нібито використання такого типу озброєння не дало б окупантам тактичної переваги на полі бою.