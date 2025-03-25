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рф розробляє новий супутник для розміщення ядерної зброї – Sky News

25 березня 2025, 20:53
рф розробляє новий супутник для розміщення ядерної зброї – Sky News
ICEYE
Зазначається, що така зброя може мати "руйнівні наслідки" як для США, так і для всього світу.
Згідно зі щорічною оцінкою загроз, підготовленою розвідкою США, росія розробляє новий супутник для розміщення ядерної зброї. 
 
Про це пише Sky News.
 
У звіті також ідеться, що війна в Україні дала росії можливість отримати "величезний обсяг уроків" щодо західного озброєння та розвідки. При цьому повідомляється, що окупанти, ймовірно, не зможуть домогтися "повної перемоги", хоч ініціатива на полі бою і залишається на боці росії.
 
Крім того, військовий аналітик Майкл Кларк пояснив, що ймовірність ядерної війни після вторгнення росії в Україну не стала вищою, нібито використання такого типу озброєння не дало б окупантам тактичної переваги на полі бою.
супутниквійна в Україніросія окупантиядерні загрози

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