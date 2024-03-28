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рф русифікує окуповані території та будує в'язниці – британська розвідка

28 березня 2024, 16:31
рф русифікує окуповані території та будує в'язниці – британська розвідка
Фото:http://espreso.tv/
Готують чиновників та будують в'язниці.

російська влада висуває нові ініціативи з управління на тимчасово окупованих територіях України. Готують чиновників та будують в'язниці.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у X (Twitter).

Як зазначається у зведенні, російська академія народного господарства та державної служби запускає магістерську програму “Державне та муніципальне управління”, яка, за словами представника вишу, дасть випускникам навички роботи на всіх рівнях влади, у тому числі у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.

Крім того, міністр юстиції росії Костянтин Чуйченко заявив, що росія створила 58 федеральних пенітенціарних установ на тимчасово окупованих територіях України.

За даними британської розвідки, ймовірно, створення магістерської програми частково спрямоване на подолання нестачі бажаючих та кваліфікованих кадрів на російських урядових посадах на тимчасово окупованих територіях України.

Це може бути пов’язано з планами президента росії путіна щодо створення нової адміністративної еліти, як зазначено у його посланні до Федеральних зборів минулого місяця, а також із виданням президентського указу в січні 2024 року про створення нового кадрового резерву, йдеться у зведенні.

Це ще одне свідчення заходів щодо русифікації, спрямованих на приведення правових та політичних засад тимчасово окупованих територій України у відповідність до норм російської федерації. Інші аналогічні заходи на сьогоднішній день включають розширення російської судової системи, запровадження російської освітньої програми, видачу російських паспортів та будівництво російської телекомунікаційної інфраструктури”, – зазначають у Міноборони Британії.

Москвабританська розвідкавійна в Україніросія окупанти

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