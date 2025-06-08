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США прогнозують новий "удар помсти" рф за знищені літаки – ЗМІ

08 червня 2025, 09:15
США прогнозують новий
Фото: Reuters
росія готує атаки на будівлі уряду та СБУ
Сполучені Штати вважають, що росія ще не вичерпала своїх можливостей у відповідь на операцію "Павутина" зі знищення російських бомбардувальників на тилових авіабазах.
 
Про це повідомляє Reuters з посиланням на американських чиновників.
 
москва, ймовірно, готує масштабну багатосторонню атаку, яка може включати удари ракетами та безпілотниками.
 
За словами одного з чиновників, відповідь буде асиметричною — тобто її цілі та характер не будуть дзеркальною відповіддю на дії України. Інший американський посадовець заявив, що удар може бути завданий вже найближчими днями, але точний час невідомий.
 
У п’ятницю росія вже здійснила масштабний обстріл Києва, який у Міноборони рф назвали відповіддю на "українські терористичні акти". Втім, у США вважають цей обстріл лише початком більш масштабної кампанії.
 
Західні дипломати припускають, що майбутні удари можуть бути спрямовані на символічні цілі в Україні, такі як урядові будівлі або об’єкти Служби безпеки України (СБУ).
 
"Це буде величезна, жорстока і безжальна атака. Але українці – хоробрі люди", - сказав один з дипломатів.
 
Експерт Фонду Карнегі Майкл Кофман прогнозує ймовірні атаки на штаб-квартири СБУ або оборонні підприємства, хоча наголошує на обмежених можливостях росії для ескалації. Кофман каже:
 
"Найімовірніше, вони спробують завдати удару по штаб-квартирі СБУ або іншим будівлям регіонального управління розвідки. Загалом, можливості росії суттєво посилити удари порівняно з тим, що вона вже робить – і намагається зробити протягом останнього місяця – досить обмежені".

 

Кремльвійна в Україніросія окупанти

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