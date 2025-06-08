США прогнозують новий "удар помсти" рф за знищені літаки – ЗМІ

росія готує атаки на будівлі уряду та СБУ

Сполучені Штати вважають, що росія ще не вичерпала своїх можливостей у відповідь на операцію "Павутина" зі знищення російських бомбардувальників на тилових авіабазах.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на американських чиновників.

москва, ймовірно, готує масштабну багатосторонню атаку, яка може включати удари ракетами та безпілотниками.

За словами одного з чиновників, відповідь буде асиметричною — тобто її цілі та характер не будуть дзеркальною відповіддю на дії України. Інший американський посадовець заявив, що удар може бути завданий вже найближчими днями, але точний час невідомий.

У п’ятницю росія вже здійснила масштабний обстріл Києва, який у Міноборони рф назвали відповіддю на "українські терористичні акти". Втім, у США вважають цей обстріл лише початком більш масштабної кампанії.