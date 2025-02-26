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рф скаржиться на атаку майже 130 українських дронів

26 лютого 2025, 09:09
рф скаржиться на атаку майже 130 українських дронів
Фото: www.ekathimerini.com
В аеропорту Сочі оголошували режим закритого неба.

Жителі Краснодарського краю скаржиться на нічну потужну атаку українських дронів.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що це одна з наймасштабніших атак ЗСУ на місто Туапсе за весь час. Ціллю атаки, ймовірно, став порт Туапсе, де розміщено НПЗ Роснафти.
 
На відео, які ширяться у мережі, над Чорним морем видно спалахи роботи ППО. Згодом стало відомо, що дрони збивали вже над приватними будинками, деякі з них отримали пошкодження.
 
У міноборони рф заявили, що за ніч нібито знищили та перехопили 128 українських БпЛА. 83 з них – у Краснодарському краї.
 
"83 БпЛА над територією Краснодарського краю, 30 БпЛА над територією Республіки Крим, вісім БпЛА над акваторією Азовського моря, п'ять БпЛА над акваторією Чорного моря, по одному БпЛА над територіями Брянської та Курської областей", – йдеться в повідомленні.

 

війна в Україніросія окупантиатака дронів

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