рф скаржиться на атаку майже 130 українських дронів

В аеропорту Сочі оголошували режим закритого неба.

Жителі Краснодарського краю скаржиться на нічну потужну атаку українських дронів.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що це одна з наймасштабніших атак ЗСУ на місто Туапсе за весь час. Ціллю атаки, ймовірно, став порт Туапсе, де розміщено НПЗ Роснафти.

На відео, які ширяться у мережі, над Чорним морем видно спалахи роботи ППО. Згодом стало відомо, що дрони збивали вже над приватними будинками, деякі з них отримали пошкодження.