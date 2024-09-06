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рф та ОАЕ пропонували дипломатичну допомогу Дурову, але він відмовився – Politico

06 вересня 2024, 15:55
рф та ОАЕ пропонували дипломатичну допомогу Дурову, але він відмовився – Politico
Фото: itc.ua
Представник дипломатичної служби Об'єднаних Арабських Еміратів підтвердив, що дипломати контактують і з французькою владою, і з представниками Дурова.
росія та Об'єднані Арабські Емірати пропонувати дипломатичну допомогу засновнику Telegram Павлу Дурову після його затримання у Франції. 
 
Про це повідомляє Politico з посиланням на неназваного французького чиновника, мільярдер відмовився від цих пропозицій.
 
"Він відмовився від російського консульського захисту та консульського візиту ОАЕ, але погодився, щоб посольство ОАЕ було в курсі його ситуації", - сказав чиновник.
 
Представник дипломатичної служби Об'єднаних Арабських Еміратів підтвердив, що дипломати контактують і з французькою владою, і з представниками Дурова. Водночас у посольстві росії у Франції на час публікації не надали коментарів щодо ситуації.
 
Як зазначає видання, під час затримання Дуров заявив поліції, що прилетів на вечерю з президентом Франції Еммануелем Макроном. Водночас у канцелярії французького лідера ці заяви спростували.
 
Після цього Дуров скористався правом дзвінка і зателефонував Ксав'є Ньєлю - одному з найвідоміших мільярдерів Франції, співвласнику газети Le Monde. Зміст розмови невідомий.
 
У мільярдера Дурова мало друзів серед паризької еліти. Ексчиновник Мінфіну Франції зазначив, що "це майже якби він був ніким".
 
За даними Politico розслідування проти Дурова розпочалося з таємної операції, під час якої агент під псевдонімом зв'язався з ймовірним сексуальним злочинцем у Telegram. Той розповів, як переконував неповнолітніх дівчаток висилати йому "власноручно виготовлену дитячу порнографію" і навіть зізнався у зґвалтуванні молодої дівчини. Слідчі зажадали від Telegram надати справжню особу цієї людини, але платформа відмовилася.

 

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