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рф топить судна для захисту Кримського мосту – ЗМІ

29 серпня 2023, 20:39
рф топить судна для захисту Кримського мосту – ЗМІ
Фото: bbc.com
У воді біля споруди з'явилися щонайменше шість "блок-кораблів".Про це свідчать супутникові знімки.

росія могла потопити шість суден біля Кримського мосту у якості "оборонної відповіді" на атаки морських дронів. 

Про це повідомив телеканал Sky News.

Зазначається, що на супутникових знімках, зроблених 19 серпня, у воді на південь від мосту не видно жодних об'єктів, проте 21 серпня з'являються обриси двох суден, а 26 серпня їх уже шість.

На думку експертів, об'єкти довжиною близько 30 метрів темного кольору - судна, що перебувають під водою.

Аналітик з питань безпеки та оборони Майкл Кларк заявив, що використання кораблів, затоплених у стратегічному місці для створення фізичного бар'єра - поширена оборонна стратегія, однак рф використала її вперше з моменту вторгнення в Україну в лютому 2022 року. 

"Це велика територія, тому знадобиться кілька кораблів, а потім якийсь бар’єр між ними, це можуть бути ланцюги або сталеві сітки, щоб нічого не змогло пройти... Українці розробили нову розумну технологію, а росія відповідає 200-річною стратегією", - наголосив Кларк.

Нагадаємо, під час війни Кримський міст зазнав кількох нападів. У липні СБУ вперше взяла на себе відповідальність за диверсійну операцію, яка серйозно пошкодила об'єкт 8 жовтня минулого року.

рф тероризмкримський міствійна в Україні

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