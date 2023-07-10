рф вдарила авіабомбою по місцю видачі допомоги в Оріхові

Загалом ворог здійснив 36 прицільних ударів по десяти мирних населених пунктах Запорізької області.

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що окупаційні війська вдарили авіабомбою по місцю видачі гуманітарної допомоги у місті Оріхів. Йдеться про пункт, який знаходився у житловому будинку.

На своєму Telegram-каналі він розповів, що під час атаки загинули четверо людей: жінки 43, 45 та 47 років, а також 47-річний чоловік.

"Одинадцять оріхів'ян госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості", – зазначає він.

Та згодом в ОГП додали, що кількість поранених зросла до 13.

Малашко продовжив, що загалом ворог здійснив 36 прицільних ударів по десяти мирних населених пунктах області: п'ять обстрілів з РСЗВ Левадного та Новодарівки, 30 артобстрілів по Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Ольгівському, Червоному, Малинівці.

"В Новоданилівці поранення отримав 65-річний чоловік – йому невідкладно надана медична допомога", – розповів очільник Запорізької ОВА, додаючи також, що внаслідок цих атак зруйновано десять житлових будинків.