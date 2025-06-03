рф вдарила по центру Сум, багато постраждалих

Загалом було чотири "прильоти" по різних районах міста, уточнює Кордон Медіа.

Артем Кобзар, в.о. голови Сумської громади, показав наслідки ранкової атаки рф.

За інформацією місцевої влади, росіяни завдали удару по автомобілях у центрі міста. Тип зброї, з якої росіяни завдали удару, встановлюється.

Також повідомляється, що внаслідок атаки загинула одна людина, а також є багато постраждалих. Людей доправляють до медичних закладів обласного центру.

Також повідомляється, що з 11:00 у школі № 10 працюватиме штаб із ліквідації наслідків удару. Необхідно принести із собою оригінали та копії документів власника пошкодженого майна, а також техпаспорта та документа, що засвідчує право власності на пошкоджене житло.