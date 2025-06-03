рф вдарила по центру Сум, багато постраждалих
03 червня 2025, 10:57
Місцеві ЗМІ пишуть про чотири "прильоти" по кількох районах міста
російські окупанти завдали удару по центру Сум, унаслідок чого є постраждалі, а також загинула одна людина.
Про це повідомляє Сумська міська військова адміністрація.
За даними сумського видання Кордон Медіа удару по Сумах росіяни ймовірно завдали з далекобійної РСЗВ касетними боєприпасами.
Загалом було чотири "прильоти" по різних районах міста, уточнює Кордон Медіа.
Артем Кобзар, в.о. голови Сумської громади, показав наслідки ранкової атаки рф.
За інформацією місцевої влади, росіяни завдали удару по автомобілях у центрі міста. Тип зброї, з якої росіяни завдали удару, встановлюється.
Також повідомляється, що внаслідок атаки загинула одна людина, а також є багато постраждалих. Людей доправляють до медичних закладів обласного центру.
Також повідомляється, що з 11:00 у школі № 10 працюватиме штаб із ліквідації наслідків удару. Необхідно принести із собою оригінали та копії документів власника пошкодженого майна, а також техпаспорта та документа, що засвідчує право власності на пошкоджене житло.