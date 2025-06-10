Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

рф вдосконалила ракети КНДР, тепер вони мають "смертельну точність" – Буданов

10 червня 2025, 11:53
рф вдосконалила ракети КНДР, тепер вони мають
Фото: LIGA.net
Спочатку вони літали з відхиленням у кілька кілометрів, але зараз точно влучають у ціль.
росія значно вдосконалила північнокорейські балістичні ракети KN-23, тепер вони вражають цілі зі "смертельною точністю".
 
Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) Кирило Буданов розповів в інтерв'ю The War Zone.
 
Як нагадує видання, перша партія ракет KN-23, також відомих як Hwasong-11, поставлених Північною Кореєю росії, виявилася вкрай неякісною. Згідно зі звітом української державної прокуратури, близько половини з них не тільки відхилилися від траєкторії, а й вибухнули в повітрі.
 
"Відтоді, за словами Буданова, завдяки допомозі росії вони були значно вдосконалені і тепер вражають цілі зі смертельною точністю. Це дало росії таке необхідне джерело ракет малої дальності", - зазначає TWZ.
 
При цьому Буданов не уточнив, що саме було змінено в ракетах.
 
Він також зазначив, що росія дає Північній Кореї технології в обмін на постачання військ і зброї.
 
"Спочатку, з початком передачі росії, вони літали з відхиленням у кілька кілометрів, але зараз вони точно потрапляють у ціль. Це результат спільної роботи російських і північнокорейських фахівців. Крім того, триває модернізація авіаційних засобів ураження - ракет повітря-повітря великої дальності. Особливі технології на підводних човнах. На жаль, балістичні ракети, які є носіями ядерних боєголовок", - розповів він.
 
Також Буданов додав, що існують угоди про початок створення на території Північної Кореї виробничих потужностей з випуску БПЛА типів "Гарпія" і "Герань" (російська версія іранських дронів Shahed-136), і це призведе до змін у військовому балансі в регіоні між Північною і Південною Кореєю.

 

війна в Україніракета рфросія окупанти

Останні матеріали

Як знижуються залізничні перевезення та падає експорт росії. І про нові розробки зброї України та союзників – Дональд Гілл
Як знижуються залізничні перевезення та падає експорт росії. І про нові розробки зброї України та союзників – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 червня 2025, 14:12
За прикладом України. Тайвань готує стіну дронів проти Китаю – Мік Раян
Політика
За прикладом України. Тайвань готує стіну дронів проти Китаю – Мік Раян
Переклад iPress – 10 червня 2025, 12:49
Повітряна війна загострюється. Ефективні удари ЗСУ завдяки пробитим коридорам ППО – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Повітряна війна загострюється. Ефективні удари ЗСУ завдяки пробитим коридорам ППО – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 червня 2025, 07:14
Як Китай шпигує за росією. Секретний документ ФСБ – New York Times
Політика
Як Китай шпигує за росією. Секретний документ ФСБ – New York Times
Переклад iPress – 09 червня 2025, 16:36
Трамп проти Маска. Переможцем може стати алхімік MAGA Джей Ді Венс – The Times
Політика
Трамп проти Маска. Переможцем може стати алхімік MAGA Джей Ді Венс – The Times
Переклад iPress – 09 червня 2025, 12:39
Коротко про війну. Адміністрація Трампа боїться ескалації більше, ніж Байден – Філліпс О'Брайен
Політика
Коротко про війну. Адміністрація Трампа боїться ескалації більше, ніж Байден – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 червня 2025, 22:59
Виполювання тероризму. Як 22-річний садівник запобігатиме тероризму у США
Політика
Виполювання тероризму. Як 22-річний садівник запобігатиме тероризму у США
Переклад iPress – 06 червня 2025, 12:22
Європейська підтримка України залишається незмінною. А Німеччина посилює її – Мінна Аландер
Політика
Європейська підтримка України залишається незмінною. А Німеччина посилює її – Мінна Аландер
Переклад iPress – 06 червня 2025, 10:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється