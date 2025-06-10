рф вдосконалила ракети КНДР, тепер вони мають "смертельну точність" – Буданов

Спочатку вони літали з відхиленням у кілька кілометрів, але зараз точно влучають у ціль.

росія значно вдосконалила північнокорейські балістичні ракети KN-23, тепер вони вражають цілі зі "смертельною точністю".

Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) Кирило Буданов розповів в інтерв'ю The War Zone.

Як нагадує видання, перша партія ракет KN-23, також відомих як Hwasong-11, поставлених Північною Кореєю росії, виявилася вкрай неякісною. Згідно зі звітом української державної прокуратури, близько половини з них не тільки відхилилися від траєкторії, а й вибухнули в повітрі.

"Відтоді, за словами Буданова, завдяки допомозі росії вони були значно вдосконалені і тепер вражають цілі зі смертельною точністю. Це дало росії таке необхідне джерело ракет малої дальності", - зазначає TWZ.