рф вдосконалила ракети КНДР, тепер вони мають "смертельну точність" – Буданов
10 червня 2025, 11:53
Фото: LIGA.net
Спочатку вони літали з відхиленням у кілька кілометрів, але зараз точно влучають у ціль.
росія значно вдосконалила північнокорейські балістичні ракети KN-23, тепер вони вражають цілі зі "смертельною точністю".
Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) Кирило Буданов розповів в інтерв'ю The War Zone.
Як нагадує видання, перша партія ракет KN-23, також відомих як Hwasong-11, поставлених Північною Кореєю росії, виявилася вкрай неякісною. Згідно зі звітом української державної прокуратури, близько половини з них не тільки відхилилися від траєкторії, а й вибухнули в повітрі.
"Відтоді, за словами Буданова, завдяки допомозі росії вони були значно вдосконалені і тепер вражають цілі зі смертельною точністю. Це дало росії таке необхідне джерело ракет малої дальності", - зазначає TWZ.
При цьому Буданов не уточнив, що саме було змінено в ракетах.
Він також зазначив, що росія дає Північній Кореї технології в обмін на постачання військ і зброї.
"Спочатку, з початком передачі росії, вони літали з відхиленням у кілька кілометрів, але зараз вони точно потрапляють у ціль. Це результат спільної роботи російських і північнокорейських фахівців. Крім того, триває модернізація авіаційних засобів ураження - ракет повітря-повітря великої дальності. Особливі технології на підводних човнах. На жаль, балістичні ракети, які є носіями ядерних боєголовок", - розповів він.
Також Буданов додав, що існують угоди про початок створення на території Північної Кореї виробничих потужностей з випуску БПЛА типів "Гарпія" і "Герань" (російська версія іранських дронів Shahed-136), і це призведе до змін у військовому балансі в регіоні між Північною і Південною Кореєю.