рф веде проти країни гібридну війну – президентка Грузії

Зурабішвілі також висловила занепокоєння з приводу напливу російських громадян до Грузії після початку війни в Україні.

росія проводить кампанію гібридної війни, спрямовану на те, щоб повернути Грузію під свій вплив й зруйнувати її надії на вступ до Європейського Союзу.



Про це в інтерв'ю The Times заявила президентка Саломе Зурабішвілі.

Вона також додала, що правляча партія "Грузинська мрія" та її засновник-мільярдер піддалися російському тиску і навмисно намагаються зірвати "шлях Грузії до Європи" від імені москви.



Грузія, країна з населенням 3,7 мільйона осіб, отримала незалежність від москви після розпаду Радянського Союзу в 1991 році. Хоча "Грузинська мрія" заявила, що прагне до вступу в ЄС, уряд ухвалив низку заходів, які можуть зірвати її заявку.

Цього тижня біля будівлі парламенту кілька ночей проходили масштабні акції протесту проти нового законопроєкту про "іноземних агентів", який, на думку критиків, натхненний аналогічним законом у росії. Цей закон використовує президент путін для придушення інакомислення. У ЄС заявили, що ухвалення закону про "іноземних агентів" унеможливить вступ Грузії до блоку 27 країн, який, згідно з опитуваннями громадської думки, підтримують близько 80 % населення.

Зурабішвілі пообіцяла накласти вето на спірний закон, якщо його ухвалять. Однак депутати від "Грузинської мрії" мають достатню більшість у парламенті, щоб подолати її спротив. Попередню спробу торік провести аналогічний закон через парламент було відкладено після грандіозних мітингів, що супроводжувалися сутичками між протестувальниками й силами безпеки.



Зурабішвілі також висловила занепокоєння з приводу напливу російських громадян до Грузії після початку війни в Україні. Хоча вважається, що більшість із них налаштовані проти путіна, Зурабішвілі сказала, що неможливо встежити за тим, хто саме перебуває в країні.

Поряд з Україною, Грузія є однією з семи країн, що межують зі стратегічно важливим Чорним морем. Тільки дві з цих країн, Болгарія і Румунія, є членами ЄС, і, як вважає Зурабішвілі, москва намагається довести Заходу, що вона не відмовиться від свого впливу в регіоні.



"росія намагається довести європейцям і американцям, що вона має намір утримати цей регіоні. Чорне море стало основним компонентом геостратегічного балансу між росією і Євросоюзом. Так що ставки дуже високі", — сказала Зурабішвілі.