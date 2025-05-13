рф відправить делегацію до Стамбула. Але путіна не буде – WP

Представники росії чекатимуть на Україну в Туреччині 15 травня 2025 року для проведення переговорів.

"Наша делегація буде там і чекатиме на українську сторону", - заявив Пєсков.

При цьому він не підтвердив, чи наважиться на цю поїздку сам правитель рф. Склад російської делегації, яка відправиться на переговори, досі не розкривають.

"Коли буде вказівка президента, тоді ми це зробимо", – додав речник путіна.

Водночас високопоставлений колишній кремлівський чиновник, який говорив із виданням Washington Post на умовах анонімності, повідомив, що росію на переговорах у Стамбулі представлятимуть міністр закордонних справ Сергій Лавров і помічник путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков.

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський акцентував, що чекатиме в Стамбулі саме на російського диктатора путіна:

"Саме путін у росії все визначає, саме він має вирішувати питання війни. Це його війна. Тому і перемовини мають бути з ним", – сказав він.