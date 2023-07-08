рф відреагувала на передачу ЗСУ касетних снарядів

Марія Захарова не згадала про те, що рф застосовує касетні боєприпаси в Україні від самого початку вторгнення.

У Міністерстві закордонних справ росії прокоментували передачу Україні касетних боєприпасів США.

Відповідний коментар речниці відомства Марії Захарової опубліковано на сайті МЗС рф, повідомляє ЄП.

москва вважає, що рішення Вашингтона надати Києву касетні боєприпаси - "ще один кричущий прояв агресивного антиросійського курсу США", який перетворить їх на "фактично співучасника в мінуванні території".

"При цьому постійне розширення військових поставок, покликане, за задумом американської адміністрації, максимально "підняти ставки" в конфлікті, означає дедалі глибше втягнення США та їхніх сателітів у бойові дії", - заявила Захарова.

При цьому речниця російського МЗС вважає, що надання Україні касетних боєприпасів "жодним чином не вплине на перебіг" війни.

Нагадаємо, 7 липня США офіційно оголосили про надання нового пакета військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів, до якого увійшли зокрема вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), або касетні снаряди.

У Білому домі раніше пояснили, що Україна зобов'язалась мінімізувати ризик використання касетних боєприпасів, а ті, що нададуть США, несуть значно менші ризики для цивільних, ніж ті, що вже застосовує росія на полі бою.