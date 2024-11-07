рф відреагувала на слова Трампа про закінчення війни "за 24 години"
07 листопада 2024, 19:51
Фото: Reuters
Пєсков назвав "деякого роду перебільшенням" заяву обраного президента США
Прессекретар глави кремля Дмитро Пєсков назвав "деякого роду перебільшенням" заяву обраного президента США Дональда Трампа про те, що він закінчить війну в Україні "за 24 години".
Про це пише "РИА Новости"
"Зрозуміло, це було певного роду перебільшення, коли говорив про те, що зробить це за ніч", – зауважив Пєсков.
Насправді Трамп говорив, що завершить війну "за 24 години". Таку заяву він робив неодноразово.
Водночас Пєсков зазначив, що якщо нова адміністрація США "домагатиметься миру, а не продовження конфлікту, вона буде кращою у порівнянні з попередньою".
Нагадаємо, що президентські вибори в США відбулися 5 листопада. Їх виграв кандидат від республіканців Дональд Трамп. Його інавгурація очікується 20 січня.