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рф відсьогодні не зможе постачати вугілля до ЄС

В ЄС 1 серпня набуває чинності ембарго на імпорт вугілля з Росії - такий захід включили в п'ятий пакет санкцій, ухвалений ще 7 квітня 2022 року.
рф відсьогодні не зможе постачати вугілля до ЄС Фото: atn.ua
Про ці санкції проти країни-агресора раніше повідомили у Єврокомісії. 
 
"З урахуванням продовження агресивної війни Росії проти України та повідомлень про звірства, скоєні в Україні російськими збройними силами, Рада прийняла рішення ввести проти Росії п'ятий пакет економічних та індивідуальних санкцій", - йшлося у повідомленні.
 
В узгоджений пакет входить низка заходів, спрямованих на посилення тиску на російську владу та економіку, а також на обмеження ресурсів кремля для ведення агресії.
 
Раніше в ЄС щорічно ввозилося російське вугілля на 8 млрд євро.
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01 08 2022 10:14
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