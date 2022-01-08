ПОЛІТИКА НОВИНИВ ЄС 1 серпня набуває чинності ембарго на імпорт вугілля з Росії - такий захід включили в п'ятий пакет санкцій, ухвалений ще 7 квітня 2022 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
рф відсьогодні не зможе постачати вугілля до ЄС
Фото: atn.ua
Про ці санкції проти країни-агресора раніше повідомили у Єврокомісії.
"З урахуванням продовження агресивної війни Росії проти України та повідомлень про звірства, скоєні в Україні російськими збройними силами, Рада прийняла рішення ввести проти Росії п'ятий пакет економічних та індивідуальних санкцій", - йшлося у повідомленні.
В узгоджений пакет входить низка заходів, спрямованих на посилення тиску на російську владу та економіку, а також на обмеження ресурсів кремля для ведення агресії.
Раніше в ЄС щорічно ввозилося російське вугілля на 8 млрд євро.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
01 08 2022 10:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Зеленський зустрівся з українськими військовими
- ФОТО Нові HIMARS, БПЛА Phoenix Ghost і боєприпаси вже їдуть в Україну, — Пентагон США
- ФОТО На Волині збили два ворожі безпілотники, які прилетіли з Білорусі
- NYTimes: Блінкен опирається спробам визнати росію терористичною державою
- Спеціальний звіт REUTERS: Як Росія створила таємну мережу агентів по Україні