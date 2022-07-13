РФ вкрала з України зерна та олії на 600 мільйонів доларів

Викрадені російськими окупантами зернові та інша агропродукція оцінюються у понад 613 млн доларів.

Про це заявив експерт Центру досліджень продовольства та землекористування KSE Institute Роман Нейтер.

Він додав, що на тлі швидкого зростання цін на зерно на світовому ринку, ціни на внутрішньому значно впали. Це повʼязано з тим, що всередині країни утворився надлишок продукції, яку неможливо експортувати у повному обсязі в умовах заблокованих Росією українських портів.

Так, середньозважені ціни на пшеницю, ячмінь, кукурудзу та олію в Україні знизилися на 33,7% станом на травень, порівняно з періодом до початку повномасштабного вторгнення.

Наразі загальна сума збитків і втрат через війну у сільському господарстві, за оцінками аналітиків, становить 27,6 млрд дол, з яких найбільшою категорією є збитки через незібрані озимі культури (1,4 млрд дол) та знищена техніка (926 млн дол).

Нейтер наголосив, що наразі пошкоджено або повністю знищено зерносховищ загальною місткістю в 4 мільйони тон. Ще частина зерносховищ знаходяться в окупованих регіонах і до них немає повного доступу.