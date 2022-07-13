RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

РФ вкрала з України зерна та олії на 600 мільйонів доларів

Викрадені російськими окупантами зернові та інша агропродукція оцінюються у понад 613 млн доларів.
РФ вкрала з України зерна та олії на 600 мільйонів доларів Фото: agromark.com.ua
Про це заявив експерт Центру досліджень продовольства та землекористування KSE Institute Роман Нейтер.
 
Він додав, що на тлі швидкого зростання цін на зерно на світовому ринку, ціни на внутрішньому значно впали. Це повʼязано з тим, що всередині країни утворився надлишок продукції, яку неможливо експортувати у повному обсязі в умовах заблокованих Росією українських портів.
 
Так, середньозважені ціни на пшеницю, ячмінь, кукурудзу та олію в Україні знизилися на 33,7% станом на травень, порівняно з періодом до початку повномасштабного вторгнення.
 
Наразі загальна сума збитків і втрат через війну у сільському господарстві, за оцінками аналітиків, становить 27,6 млрд дол, з яких найбільшою категорією є збитки через незібрані озимі культури (1,4 млрд дол) та знищена техніка (926 млн дол). 
 
Нейтер наголосив, що наразі пошкоджено або повністю знищено зерносховищ загальною місткістю в 4 мільйони тон. Ще частина зерносховищ знаходяться в окупованих регіонах і до них немає повного доступу. 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 07 2022 19:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Через війну в Україні прямі збитки аграріїв зросли до $4,3 мільярда

Через війну в Україні прямі збитки аграріїв зросли до $4,3 мільярда

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.