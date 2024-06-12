Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

рф вносить викрадених українських дітей на місцеві сайти з усиновлення – FT

12 червня 2024, 12:09
рф вносить викрадених українських дітей на місцеві сайти з усиновлення – FT
Фото:evening-kazan.ru
У жодної дитини немає згадок про українське походження.

росія вносить українських дітей, викрадених на початку повномасштабного вторгнення на сайти усиновлення.

Про це пише британське видання Financial Times.

У розслідуванні йдеться, що дітей, викрадених та вивезених до росії у перші місяці кремлівського вторгнення у 2022 році, передали на усиновлення місцевій владі.

Видання використовувало у розслідуванні інструменти розпізнавання зображень та загальнодоступні записи, а також інтерв'ю з українськими чиновниками та родичами дітей. FT ідентифікувала та виявила чотирьох українських дітей на пов'язаному з російським урядом сайті усиновлення usynovite.ru.

Висновки доповнюють все більшу кількість доказів, які вказують на те, що росія вчинила воєнні злочини та злочини проти людяності.

Одна дитина отримала нове російське ім'я та вік, які відрізняються від даних у документах, виданих українським урядом. Іншій дитині дали російську версію українського імені. У жодної дитини немає згадок про українське походження.

Дітей викрали з державних будинків опіки та розлучили зі своїми опікунами та родичами в містах на півдні та сході України, які потрапили під контроль російської армії у 2022 році. Їм було від 8 до 15 років.

Діти, яких розшукало FT і чиї особи підтвердила українська влада та їхні родичі, опинилися в Тульській області під Москвою та в Оренбурзькій області поблизу казахського кордону. Одну дитину вивезли в окупований Крим.

війна в Україніросія окупантидіти війни

Останні матеріали

Вплив на Захід через Африку. Як російський агент працював над формуванням іміджу москви в Європі – Bloomberg
Політика
Вплив на Захід через Африку. Як російський агент працював над формуванням іміджу москви в Європі – Bloomberg
Переклад iPress – 12 червня 2024, 11:39
Байден – головна проблема, яка гальмує перемогу України над росією. Але яка тому альтернатива? Частина 2 – Ендрю Таннер
Байден – головна проблема, яка гальмує перемогу України над росією. Але яка тому альтернатива? Частина 2 – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 12 червня 2024, 08:46
Україна відновлюватиме ініціативу на війні. Чи дозволить Байден путіну програти? Частина 1 – Ендрю Таннер
Політика
Україна відновлюватиме ініціативу на війні. Чи дозволить Байден путіну програти? Частина 1 – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 червня 2024, 12:14
Лінії фронту залишилися майже незмінними. Хоча ЗСУ тиснуть на Харківщині – Дональд Гілл
Cуспільство
Лінії фронту залишилися майже незмінними. Хоча ЗСУ тиснуть на Харківщині – Дональд Гілл
Переклад iPress – 11 червня 2024, 10:16
Ультраправі здобувають велику перемогу. 5 речей, які потрібно знати про результати виборів в ЄС – Politico
Політика
Ультраправі здобувають велику перемогу. 5 речей, які потрібно знати про результати виборів в ЄС – Politico
Переклад iPress – 11 червня 2024, 08:20
Чому росія відчуває щастя від війни. Симбіоз воєнної держави і слухняного народу – The Atlantic
Політика
Чому росія відчуває щастя від війни. Симбіоз воєнної держави і слухняного народу – The Atlantic
Переклад iPress – 10 червня 2024, 16:29
Європа перетнула стратегічний рубікон і надішле війська в Україну. Макрон бере на себе ініціативу – Філліпс О'Брайен
Політика
Європа перетнула стратегічний рубікон і надішле війська в Україну. Макрон бере на себе ініціативу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 10 червня 2024, 10:54
Українці часом
Політика
Українці часом "дивують" росіян зброєю, з якою ті раніше не зіштовхувалися. Захід потребує України більше, ніж навпаки – Том Купер
Переклад iPress – 10 червня 2024, 00:34
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється