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рф втрачає свої найкращі ракети – британська розвідка

09 квітня 2024, 14:07
рф втрачає свої найкращі ракети – британська розвідка
Фото: з вільного доступу
Британська розвідка відмічає несправності ракети Kodiak, яку рф запускає у напрямку України.

росія втратила під час запуску свою найкращу ракету. Несправність могла бути спричинена проблемами у виробництві через санкції.

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Х (Twitter).

Як зазначається у зведенні, на фотографіях із відкритих джерел від 31 березня видно уламки ракети, що впали в поле в Саратовській області на півдні росії. Спочатку вважалося, що це частини українського дрону, але більш ретельний огляд показав, що уламки, швидше за все, є фрагментами російської крилатої ракети повітряного базування AS-23a Kodiak,(натовське позначення для ракет Х-101, Х-102).

За даними британської розвідки, ймовірно, що уламки утворилися внаслідок несправності ракети Kodiak, запущеної в напрямку України раніше цього ранку. Саратовська область є відомим стартовим майданчиком для бомбардувальників російської дальньої авіації та базою аеродрому Енгельс, де базуються кілька бомбардувальників.

"AS-23a Kodiak, – найкращий у росії високоточний боєприпас з дальністю ураження близько 4000 км. Його широко використали проти України, востаннє він був націлений на енергетичну інфраструктуру по всій країні. Дуже ймовірна несправність такої престижної ракети вказує на проблеми у її виробництві, на які, ймовірно, вплинули санкції та поспіх задовольнити вимоги війни", – зазначають у Міноборони Британії.

британська розвідкавійна в Україніросія окупантиракета рф

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