рф втратила 20% військових літаків через власну недбалість – Newsweek

Видання провело власний аналіз і з'ясувало, скільки і чому літаків та гелікоптерів втрачає рф.

Понад 20% зафіксованих втрат росією пілотованих літаків і гелікоптерів за 18 місяців повномасштабного вторгнення спричинені не діями українських Сил оборони, а збоями у системі, помилками пілотів, дружнім вогнем та іншими інцидентами, що напряму не пов’язані із бойовими діями.

Про це пише Newsweek.

Експерти припускають, що значні втрати російської авіації під час навчальних або небойових завдань можна пояснити декількома факторами, і не в останню чергу недоглядом росії в обслуговуванні своїх літаків, термінах навчання пілотів та дотриманні процедур безпеки.

Для аналізу, в якості базових цифр загальної кількості підтверджених втрат російської авіації, видання використало розвідку з відкритих джерел (OSINT) Oryx.

Крім того, Newsweek виявив десятки втрат, не пов’язаних з бойовими діями, на підставі повідомлень російських державних і місцевих ЗМІ, включно з деякими, які, ймовірно, не внесені до списку Oryx.

Згідно з даними Oryx, станом на 17 серпня підтверджені втрати росії за час повномасштабної війни становлять 186 пілотованих літаків і вертольотів, 13 з яких позначено як небойові втрати.

У підтверджених повідомленнями ЗМІ даних, які зібрало видання, станом на 17 серпня таких втрат налічується 48 одиниць. Серед них сім літаків Су-25, чотири надзвукові перехоплювачі МіГ-31 і три найпопулярніші російські розвідувально-штурмові вертольоти Ка-52 "Алігатор".

У цьому підрахунку не враховано загальні втрати російської пілотованої авіації та вертольотів через бойові дії в Україні.

Цифри Oryx щодо загальних візуально підтверджених втрат авіації росії за півтора року повномасштабної війни становлять 78 бойових літаків , два стратегічних бомбардувальники, два літаки командування та управління, два транспортні літаки та 102 вертольоти — загалом 186 одиниць. Виявлені Newsweek додаткові випадки доводять загальну кількість до 221, включаючи додаткові 17 реактивних літаків і 18 гелікоптерів.

Офіційні дані українських військових є вищими: станом на четвер загальні втрати російських літаків становлять 315, а гелікоптерів — 314 одиниць. Виходячи з цих цифр, щонайменше 48 із 221 підтверджених втрат пілотованої авіації не були пов’язані з бойовими діями, або були завдані власними силами — це 21,7%, або кожна п’ята одиниця.

Хоча ці цифри не є вичерпними, оскільки ймовірно з’являться і інші незареєстровані втрати, як бойові, так і небойові (а деякі, можливо, ніколи не будуть оприлюднені), вони все ж дають оцінку поточного стану ВПС росії .