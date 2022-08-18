рф втратила більше тисячі артсистем від моменту нападу на Україну Ольга

Матарикіна

Втрати особового складу наближаються до 45 тис.

Фото з вільного доступу

Війська росії втратили на полі бою 1 010 артилерійських систем від дня неспровокованого та невиправданого нападу на Україну, що стався 24 лютого. Про це повідомив у четвер Генеральний штаб ЗС України. За майже 6 місяців війни ліквіловано 44 300 осіб особового складу окупантів, 1 889 танків, 4 179 бойових броньованих машин, 265 РСЗВ, 136 засобів ППО. Окрім того, знищені 234 літака агресора, 197 гелікоптерів, 793 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 190 крилатих ракет, 15 кораблів/ катерів, 2 061 автомобільна техніка та цистерни з ПММ, 93 одиниці спецтехніки.

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