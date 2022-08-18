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рф втратила більше тисячі артсистем від моменту нападу на Україну

Ольга
Матарикіна
Втрати особового складу наближаються до 45 тис.
рф втратила більше тисячі артсистем від моменту нападу на Україну Фото з вільного доступу
Війська росії втратили на полі бою 1 010 артилерійських систем від дня неспровокованого та невиправданого нападу на Україну, що стався 24 лютого. Про це повідомив у четвер Генеральний штаб ЗС України.
 
За майже 6 місяців війни ліквіловано 44 300 осіб особового складу окупантів, 1 889 танків, 4 179 бойових броньованих машин, 265 РСЗВ, 136 засобів ППО.
 
Окрім того, знищені 234 літака агресора, 197 гелікоптерів, 793 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 190 крилатих ракет, 15 кораблів/ катерів, 2 061 автомобільна техніка та цистерни з ПММ, 93 одиниці спецтехніки.
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18 08 2022 10:40
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