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ПОЛІТИКА

рф втратила у війні майже 210 тисяч солдатів

04 червня 2023, 10:58
рф втратила у війні майже 210 тисяч солдатів
Фото: з вільного доступу
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.06.23 орієнтовно склали 209940 осіб убитими. За минулу добу знищено 470 ворожих бійців.

Генеральний штаб Збройних Сил України оновив дані про загальні бойові втрати російських окупантів у війні проти України.

Сили оборони за добу знищили 470 окупантів.

Про це йдеться у зведенні

Відтак втрати окупантів серед особового складу з 24 лютого 2022 року по 4 червня 2023 орієнтовно склали 209 940.

Крім того, армія рф в Україні втратила:

- танків -3837 (+8),

- бойових броньованих машин - 7512 (+10),

- артилерійських систем - 3555 (+22),

- РСЗВ - 583 (+1),

- засобів ППО - 344 (+2),

- літаків - 313 (+0),

- гелікоптерів - 298 (+0),

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3175 (+10),

- крилатих ракет - 1132 (+0),

- кораблів /катерів - 18 (+0),

- автомобільної техніки та автоцистерн - 6305 (+16) од,

- спеціальної техніки - 479 (+4).

війнавтрати рф

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