рф втратила у війні майже 210 тисяч солдатів
Генеральний штаб Збройних Сил України оновив дані про загальні бойові втрати російських окупантів у війні проти України.
Сили оборони за добу знищили 470 окупантів.
Про це йдеться у зведенні.
Відтак втрати окупантів серед особового складу з 24 лютого 2022 року по 4 червня 2023 орієнтовно склали 209 940.
Крім того, армія рф в Україні втратила:
- танків -3837 (+8),
- бойових броньованих машин - 7512 (+10),
- артилерійських систем - 3555 (+22),
- РСЗВ - 583 (+1),
- засобів ППО - 344 (+2),
- літаків - 313 (+0),
- гелікоптерів - 298 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3175 (+10),
- крилатих ракет - 1132 (+0),
- кораблів /катерів - 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6305 (+16) од,
- спеціальної техніки - 479 (+4).