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росія "наїхала" на посла Норвегії після скандалу свого консула

27 жовтня 2023, 20:56
росія
Фото: tass.ru
Сьогодні міністерство закордонних справ росії викликало посла Норвегії Роберта Квіле, якому висловила обурення через те, що російський консул в норвезькому місті Кіркенес проігнорував прохання влади і поклав квіти до радянського пам’ятника.

Про це написало російське МЗС

В російському відомстві рішення консула Ніколая Конигіна покласти квіти до пам’ятника в день визволення міста від нацистських військ радянською армією – це обурливі дії, спрямовані на зривання "традиційного заходу".

"Послу жорстко вказано на неприйнятність обмеження прав російських представників на проведення пам'ятних церемоній", - написало МЗС рф, а прибирання вінків квітів із пам’ятника МЗС росії традиційно назвало "актом вандалізму, прикладом русофобії, неповаги і нехтування пам'яттю воїнів-визволителів".

Вчора генеральний консул росії в Норвегії потрапив у скандал, поклавши вінок в кольорах російського триколору.

 

НорвегіяМЗС Росії

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