рф використовує Бразилію як інкубатор для шпигунів – WSJ

Вже відомо про декілька випадків шпигунства.

Влада Бразилії почала розслідування діяльності рф після того, як на Заході було спіймано низку російських шпигунів із бразильським громадянством.



Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Так, у червні минулого року розвідка Нідерландів викрила російського шпигуна Сергія Черкасова, який намагався влаштуватися стажистом до Міжнародного кримінального суду в Гаазі під виглядом громадянина Бразилії Віктора Мюллера Феррейра. Наразі він відбуває 15-річне ув'язнення у Бразилії.

Також відомий випадок затримання Норвегією росіянина Михайла Мікушина в жовтні 2022 року. Він також використовував паспорт Бразилії під іменем Хосе Асіс Джаммарія й працював в університеті міста Тромсе. Тим часом невідомо, що сталося зі справжнім власником паспорта.



Був й третій випадок. російський шпигун видавав себе за Герхарда Даніеля Кампоса Віттіха, жив у Ріо-де-Жанейро, займаючись бізнесом. Торік він несподівано зник й пізніше був ідентифікований в Греції як росіянин Шмирьов. Також з'ясувалось, що він втік до росії з жінкою-шпигункою, яка весь цей час проживала під фальшивим ім'ям в Греції.

"Наслідком цих інцидентів стало розслідування в Бразилії, щоб з'ясувати, чи використовує москва цю країну як інкубатор для таємних агентів, що намагаються проникнути на Захід", - пише видання.