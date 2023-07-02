рф використовує Бразилію як інкубатор для шпигунів – WSJ
Влада Бразилії почала розслідування діяльності рф після того, як на Заході було спіймано низку російських шпигунів із бразильським громадянством.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Так, у червні минулого року розвідка Нідерландів викрила російського шпигуна Сергія Черкасова, який намагався влаштуватися стажистом до Міжнародного кримінального суду в Гаазі під виглядом громадянина Бразилії Віктора Мюллера Феррейра. Наразі він відбуває 15-річне ув'язнення у Бразилії.
Також відомий випадок затримання Норвегією росіянина Михайла Мікушина в жовтні 2022 року. Він також використовував паспорт Бразилії під іменем Хосе Асіс Джаммарія й працював в університеті міста Тромсе. Тим часом невідомо, що сталося зі справжнім власником паспорта.
Був й третій випадок. російський шпигун видавав себе за Герхарда Даніеля Кампоса Віттіха, жив у Ріо-де-Жанейро, займаючись бізнесом. Торік він несподівано зник й пізніше був ідентифікований в Греції як росіянин Шмирьов. Також з'ясувалось, що він втік до росії з жінкою-шпигункою, яка весь цей час проживала під фальшивим ім'ям в Греції.
"Наслідком цих інцидентів стало розслідування в Бразилії, щоб з'ясувати, чи використовує москва цю країну як інкубатор для таємних агентів, що намагаються проникнути на Захід", - пише видання.