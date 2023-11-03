рф використовує напад Хамас, щоб відвернути увагу від власних злочинів
кремль використовує атаку Хамас "самим збоченим способом" - звинувачують Ізраїль у надмірних силових діях проти терористів, щоб відвернути увагу світу від війни проти України.
Про це у п'ятницю, 3 листопада, заявив постійний представник Ізраїлю при ООН Гілад Ердан, повідомляє ізраїльське видання Ynet.
Ізраїльське видання зазначає, що напередодні під час свого виступу на надзвичайній спецсесії Генасамблеї ООН з Палестини російський постпред Василь Небензя апелював до консультативного висновку Міжнародного суду у 2004 році, хоча в цьому документі не йдеться про відсутність у Ізраїлю права на самооборону, а лише, що це право не дозволяє будувати розділовий бар'єр на території, яку ООН визнає окупованою.