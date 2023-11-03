рф використовує напад Хамас, щоб відвернути увагу від власних злочинів

У кремлі звинувачують Ізраїль у надмірних силових діях проти терористів, щоб відвернути увагу світу від війни рф проти України.

кремль використовує атаку Хамас "самим збоченим способом" - звинувачують Ізраїль у надмірних силових діях проти терористів, щоб відвернути увагу світу від війни проти України.



Про це у п'ятницю, 3 листопада, заявив постійний представник Ізраїлю при ООН Гілад Ердан, повідомляє ізраїльське видання Ynet.

Так ізраїльський дипломат відповів на слова постпреда рф при ООН Василя Небензі, який звинуватив Ізраїльську державу в "окупації" Палестини та заперечував її право на самооборону.

"Смішно чути саме від представника росії моралі на адресу Ізраїлю щодо прав людини та міжнародного права. Представник країни, виключеної із Ради ООН з прав людини, розмірковує про мораль. росія - остання, хто нас навчатиме", - сказав Ердан.