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рф використовує напад Хамас, щоб відвернути увагу від власних злочинів

03 листопада 2023, 16:43
рф використовує напад Хамас, щоб відвернути увагу від власних злочинів
Фото: Укрінформ
У кремлі звинувачують Ізраїль у надмірних силових діях проти терористів, щоб відвернути увагу світу від війни рф проти України.

кремль використовує атаку Хамас "самим збоченим способом" - звинувачують Ізраїль у надмірних силових діях проти терористів, щоб відвернути увагу світу від війни проти України.

Про це у п'ятницю, 3 листопада, заявив постійний представник Ізраїлю при ООН Гілад Ердан, повідомляє ізраїльське видання Ynet.

Так ізраїльський дипломат відповів на слова постпреда рф при ООН Василя Небензі, який звинуватив Ізраїльську державу в "окупації" Палестини та заперечував її право на самооборону.
 
"Смішно чути саме від представника росії моралі на адресу Ізраїлю щодо прав людини та міжнародного права. Представник країни, виключеної із Ради ООН з прав людини, розмірковує про мораль. росія - остання, хто нас навчатиме", - сказав Ердан.
 
Він додав, що "всім зрозуміло", як би росія відреагувала, якби тисячі її громадян були вбиті та викрадені терористами. Ердан назвав головну мету таких заяв російського дипломата – "відвернути увагу світу від вторгнення в Україну".
 

Ізраїльське видання зазначає, що напередодні під час свого виступу на надзвичайній спецсесії Генасамблеї ООН з Палестини російський постпред Василь Небензя апелював до консультативного висновку Міжнародного суду у 2004 році, хоча в цьому документі не йдеться про відсутність у Ізраїлю права на самооборону, а лише, що це право не дозволяє будувати розділовий бар'єр на території, яку ООН визнає окупованою.

 

 

ІзраїльООНзлочини проти людствавійна в Україніросія окупанти

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