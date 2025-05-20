рф вимагатиме більше, якщо Україна погодиться на втрату частини територій – ISW

В ISW нагадали, що російська делегація під час перемовин у Стамбулі 16 травня погрожувала захопленням Харківської та Сумської областей.

Погрози росії під час перемовин у Стамбулі щодо захоплення інших території України свідчать про те, що кремль може висунути більш жорсткі територіальні вимоги.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

В ISW нагадали, що російська делегація під час перемовин у Стамбулі 16 травня погрожувала захопленням Харківської та Сумської областей. На думку аналітиків, ця тактика може свідчити про те, що росія висуне ще більш жорсткі територіальні вимоги у випадку, якщо Україна погодиться на попередні умови Кремля.

Попри те, що США, Україна та ЄС неодноразово закликали до припинення вогню, щоб розпочати переговори про закінчення війни - росія відкидає такий порядок дій. Ймовірно, кремль розглядає можливість початку переговорів про припинення вогню як інструмент тиску для отримання додаткових поступок від України та Заходу.