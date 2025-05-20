Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

рф вимагатиме більше, якщо Україна погодиться на втрату частини територій – ISW

20 травня 2025, 12:55
рф вимагатиме більше, якщо Україна погодиться на втрату частини територій – ISW
Фото: Reuters
В ISW нагадали, що російська делегація під час перемовин у Стамбулі 16 травня погрожувала захопленням Харківської та Сумської областей.
Погрози росії під час перемовин у Стамбулі щодо захоплення інших території України свідчать про те, що кремль може висунути більш жорсткі територіальні вимоги.
 
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
 
В ISW нагадали, що російська делегація під час перемовин у Стамбулі 16 травня погрожувала захопленням Харківської та Сумської областей. На думку аналітиків, ця тактика може свідчити про те, що росія висуне ще більш жорсткі територіальні вимоги у випадку, якщо Україна погодиться на попередні умови Кремля.
 
Попри те, що США, Україна та ЄС неодноразово закликали до припинення вогню, щоб розпочати переговори про закінчення війни - росія відкидає такий порядок дій. Ймовірно, кремль розглядає можливість початку переговорів про припинення вогню як інструмент тиску для отримання додаткових поступок від України та Заходу.
 
"росія повинна продемонструвати готовність до поступок у будь-яких майбутніх двосторонніх переговорах, особливо з огляду на те, що кремль, вочевидь, готується розширити список своїх вимог у межах мирного процесу", - зазначали в ISW.
 
На зустрічі представники путіна заявили, що Україна має передати під контроль  росії всю територію Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей ще до того, як москва погодиться на припинення вогню.
 
Аналітики вважають, що подібні територіальні вимоги зазвичай є предметом для перемовин про завершення війни, а не домовленостей про припинення вогню. Водночас росія почала висувати додаткові вимоги та погрожувала захопленням Харківської та Сумської областей.
 
Ця тактика свідчить, що під час переговорів щодо завершення війни російський диктатор путін, ймовірно, висуне ще більш жорсткі територіальні вимоги, якщо Україна погодиться на попередні умови Кремля щодо припинення вогню.

 

Путінвійна в Україніпереговори з рфросія окупанти

Останні матеріали

Обрання Нікузора Дана. Який меседж надіслали румуни? – Atlantic Council
Політика
Обрання Нікузора Дана. Який меседж надіслали румуни? – Atlantic Council
Переклад iPress – 20 травня 2025, 12:17
Комерційна дипломатія Трампа vs розмови про розмови європейців. Чому Сирський опікується Торецьком – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Комерційна дипломатія Трампа vs розмови про розмови європейців. Чому Сирський опікується Торецьком – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 травня 2025, 00:02
Відкритий сезон для корупції. Як Трамп перетворив Білий дім на дійну корову – The Telegraph
Політика
Відкритий сезон для корупції. Як Трамп перетворив Білий дім на дійну корову – The Telegraph
Переклад iPress – 19 травня 2025, 16:31
Другий тур виборів у Польщі обіцяє запеклу боротьбу. Центристи здобули незначну перемогу – Reuters
Політика
Другий тур виборів у Польщі обіцяє запеклу боротьбу. Центристи здобули незначну перемогу – Reuters
Переклад iPress – 19 травня 2025, 11:01
Стамбульські переговори. путін впевнений у підтримці Трампа та слабкості Європи – Філліпс О'Брайен
Політика
Стамбульські переговори. путін впевнений у підтримці Трампа та слабкості Європи – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 травня 2025, 21:54
Нафтові санкції вдарили б по росії зараз сильніше, ніж у 2022 році. Як це зробити безболісно для Заходу – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Нафтові санкції вдарили б по росії зараз сильніше, ніж у 2022 році. Як це зробити безболісно для Заходу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 16 травня 2025, 12:22
Вікно можливостей для падіння імперії путіна широко відкрите. Принаймні до 2026 року – Ендрю Таннер
Політика
Вікно можливостей для падіння імперії путіна широко відкрите. Принаймні до 2026 року – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 16 травня 2025, 11:21
Куди спрямує наступний удар путін. На супутникових знімках видно нарощування російських військ біля кордону з Фінляндією – Daily Mail
Політика
Куди спрямує наступний удар путін. На супутникових знімках видно нарощування російських військ біля кордону з Фінляндією – Daily Mail
Переклад iPress – 16 травня 2025, 07:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється