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рф витратила десятки мільйонів на дестабілізацію ситуації в Молдові

03 листопада 2023, 16:09
рф витратила десятки мільйонів на дестабілізацію ситуації в Молдові
Фото: Reuters
За останні два роки росія витратила 55,2 млн доларів, щоб дестабілізувати ситуацію в Молдові.

москва намагається вплинути на результати майбутніх виборів у Молдові, зокрема через фінансування злочинного угруповання, яким керує олігарх-утікач Ілан Шор.

Про це заявив голова Служби інформації та безпеки Олександр Мустяце, повідомляє NewsMaker. 

"Дані Служби інформації та безпеки засвідчують підготовку і реалізацію на території Молдови, починаючи з другої половини 2022 року, диверсійного сценарію зовнішнього втручання з метою насильницького повалення демократичного уряду та захоплення політичного контролю за кримінальними угрупованнями, що підпорядковуються іншим країнам", - заявив він.

За його словами, організатори цього сценарію афілійовані зі структурами, які відповідають за розробку та реалізацію політичних технологій у рф, пов'язаними з адміністрацією російського диктатора путіна та спецслужбами країни.

"Авторами цього сценарію на території Молдови є учасники організованої злочинної групи, яку очолює Ілан Шор", - заявив Мустяце.

Він додав, що для цього залучили кілька політичних сил, зокрема партія "Шанс", кандидати від якої під час виборчої кампанії пообіцяли реалізувати кілька соціальних та інфраструктурних проєктів, у яких брав участь громадянин росії та Ізраїлю Ігал/Ігор Швед.

"Сума фінансування, імовірно передана "спонсором" Ігалом Шведом, становить 1 032 737 євро та 280 тисяч доларів. Під час розслідування встановлено, що гроші на рахунках Шведа в Казахстані надходили з росії від громадянина Молдови та рф Віктора Гуцуляка, який тісно пов'язаний з Іланом Шормом та одним із російських олігархів", - заявив голова Служби інформації та безпеки.

МолдоваКремльвійна в Україніросія окупантипропаганда рф

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