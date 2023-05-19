рф витратила в Україні майже 70% ракетного арсеналу – дані дослідження

Станом на 18 травня по території України було випущено 2 645 крилатих, балістичних і ракет повітряного базування дальністю від 300 км.

Від 24 лютого 2022 року ракетний арсенал росії скоротився приблизно на 70%. До підрахунків включено запаси ракет у рф перед початком війни та ті ракети, які було виготовлено під час ведення бойових дій.

Про такі дані говорить дослідник Школи права та дипломатії Флетчера при Університеті Тафтса, експерт із російської зовнішньої та оборонної політики Павло Лузін у своїй доповіді для The Jamestown Foundation.

Як відомо, в Україні ведеться скрупульозний підрахунок ракет, якими ворог обстрілює нашу державу. Від початку війни до 18 травня 2023 року було випущено 2 645 крилатих, балістичних і ракет повітряного базування дальністю від 300 км.

За підрахунками Лузіна, довоєнний арсенал росії становив близько 3 500 ракет, а до січня 2023 року було виготовлено ще 225 ракет (18-20 ракет щомісяця). Тож до кінця квітня у росії повинно було залишитися всього 1 156 ракет, тобто від початку війни арсенал наявних і додатково вироблених ракет скоротився майже на 70%.

При цьому ракет "Іскандер-М" (дальність польоту до 500 км) у росії вже майже не залишилося: випущено по Україні – 744, перед війною було 750-800, а виробляється всього близько 4 штук на місяць.

Схожа ситуація з "Калібрами" морського базування. За даними Лузіна, їх залишилося лише біля пів сотні.

росія активно запускала "Калібри" з кораблів Чорноморського флоту. Спочатку західні експерти вважали їх застосування проти українських енергетичних об'єктів можливим свідченням того, що рф не вистачає інших ракет для ударів по наземних цілях. Але експерти лондонського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) Джастін Бронк та Джек Уотлінг пояснили: застосування протикорабельних ракет виявилися ефективними проти енергетичної інфраструктури, яку намагалася знищити росія, оскільки призначені для ураження великих металевих об'єктів.

"Калібрів" повітряного базування та ракет Х-101 і Х-555, що також запускаються з літаків, у державі-агресорі ще багато. Гіперзвукових "Кинджалів" використано близько третини із приблизно 60 наявних і вироблених. Але в останні тижні українська ППО навчилася збивати їх за допомогою американських систем Patriot.